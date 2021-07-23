大快人心！郑州希岸酒店暴雨后涨价被处罚50万元！希岸强降雨酒店暴雨郑州_手机网易网

大快人心！郑州希岸酒店暴雨后涨价被处罚50万元！ 2021-07-23 10:52:14 手机中国 【CNMO新闻】近日，河南省受到 强降雨 影响，全省境内31个高速公路路段被迫封闭。省内各个地区也因为强降雨突发洪水，困住了许多人民群众。同时，大雨的影响，导致许多地区没电、没水、没网。河南群众的安危牵动着全国人民的心，许多企业和个人都为河南加油，有钱的出钱，有力的出力，只为帮助河南挺过难关。 希岸酒店 但是，就在 郑州 暴雨 当天。郑州 希岸 酒店 高铁站店借机涨价，推出了1500元/间、1688元/间、2888元/间等价格的单间，超过平时价格的3-5倍。为了保证暴雨期间，市民在市区酒店的合理消费以及酒店服务业价格稳定，郑州市相关部门展开了对服务收费项目的专项检查。 据CNMO了解，在对该酒店进行相关调查后，郑州市相关部门确定了该酒店的违规行为，对其处以50万元人民币的罚款。此外，郑州市市场监管局表示：希望全市的所有服务行业以及其经营者，在这种重大灾情中要承担相应的社会责任，做到严格自律、依法经营、明码标价、规范经营、履行承诺、诚信经营。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)…