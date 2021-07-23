呼和浩特“文化+旅游”惠民年卡上线发行试运营_中国网

7月22日，呼和浩特“文化+旅游”惠民年卡上线发行试运营。 呼和浩特“文化+旅游”惠民年卡是一项由呼和浩特市政府批准、内蒙古旅游行业协会监制、内蒙古智慧文旅有限公司发行及运营的一项惠民工程，该卡以旅游景区为核心资源，并将涉文、涉体、涉娱等商户、场馆进行整合后，实行按次去门票化，且融合“吃住行游购娱”多方优惠权益于一体，整合了呼和浩特市及周边盟市首批近30家文体娱乐、休闲体验类景区和场馆，市民只需花200元即可享有超值免票便捷入园体验。 据了解，“文化+旅游”惠民年卡目前囊括了本地近30家优质文化和旅游项目，后期目标将为会员提供100多家优质项目。优化整合后推出的呼和浩特“文化+旅游”惠民年卡面向全国发行，旨在降低文旅消费门槛，增加文旅消费频次，实现内蒙古人“惠”游内蒙古的目标。持卡人无需携带实体卡，只需出示本人身份证或电子码，提前12小时在网上完成相应步骤，就能凭二维码进入预约园区。 据统计，呼和浩特文旅惠民卡目前的景区覆盖范围包括呼和浩特本地、乌兰察布市、鄂尔多斯市、包头市等地，目前门票总价值近2万元。文旅惠民卡免票项目涵盖了多个国家级4A景区、游乐项目、影院等，让游客轻松实现游景、…