这条世界级景观大道邀你来“打卡”

中国西藏网讯 日前，国道G219西藏段推介会在2021西安丝绸之路国际旅游博览会期间成功举行。这条被誉为“世界级景观大道”的公路以“云游”形式在观众面前亮相。 图为珠穆朗玛峰 摄影：赵耀 赵二召 G219国道西藏段途经阿里、林芝、山南、日喀则，一路遇见南迦巴瓦峰、珠穆朗玛峰、冈仁波齐神山、神湖玛旁雍错、冈底斯山脉、古格王朝遗址……是一条世界级景观大道，平均海拔4500米以上，是世界上海拔最高的公路，也是世界上最艰险的公路之一。该路段有海拔8000米以上的山峰5座、大型冰川区20处、大型湖泊19个，独特的地质地貌景观，丰富的历史文化，多彩的民俗风情，既展示了西藏独具特色的自然景观和人文景致，又展现了地球第三极的无限魅力。 图为冈仁波齐神山 摄影：何晓晖 G219西藏段是今年以及“十四五”期间西藏着重打造的旅游线路产品。西藏旅游部门将加快促进G219西藏段沿线旅游产品开发和市场推广，以推进旅游业高质量发展，切实服务乡村振兴。 图为南迦巴瓦峰 摄影：王媛媛 据悉，2020年底， 拉萨市、山南市、日喀则市、林芝市、阿里地区共同成立了“中国G219西藏段旅游推广联盟”，在联盟合作大背景下推进西藏…