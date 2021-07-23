【同心助晴隆】夏夜沉醉“阿妹戚托”

中国西藏网讯 当阵阵凉风袭来，暑气渐消，暮霭沉沉。碧水青山环抱的阿妹戚托小镇却渐渐躁动起来，热腾的火苗将夏夜“点燃”，人们环绕火把载歌载舞、欢唱高歌，沉醉其中、乐而忘返。 “阿妹戚托”，汉语意为“姑娘出嫁”，代表了吉祥喜庆，是贵州省晴隆县三宝彝族乡的传统民间舞蹈，也是国家级非物质文化遗产。贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县的阿妹戚托小镇因这种舞蹈而得名。 据介绍，阿妹戚托小镇是从三宝彝族乡易地扶贫搬迁的特色小镇，是全国异地扶贫搬迁中唯一一个整建制搬迁的乡镇，2018年3月全面竣工，现已成为国家4A级旅游景区。红墙灰瓦、花窗雕栏、依山而建的三宝感恩塔、热闹的篝火晚会，以及彝族、苗族、布依族等民族风情吸引着来自全国各地的游客。小镇依托特色的民族文化旅游业，不仅巩固了脱贫攻坚成果，还成为乡村振兴的全新起点。（中国西藏网 记者/李元梅 吕静 陈浩力） 图为夜色将至，远眺三宝感恩塔 摄影：吕静 图为人们惬意地坐在阿妹戚托文化广场，等待篝火晚会的开始 摄影：吕静 图为各族百姓围着篝火跳起“阿妹戚托”舞 摄影：李元梅 图为各族百姓围着篝火跳起“阿妹戚托”舞 摄影：吕静 图为各族百姓围着篝火跳起“阿妹…