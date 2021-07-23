伦敦2021年7月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — CleanEquity®于2007年由摩纳哥阿尔贝二世亲王殿下和Innovator Capital主席Mungo Park共同创立。本次会议旨在加速可持续技术创新的发展和实施，将2021年7月22日和23日召开。

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Innovator Capital的CleanEquity®团队每年为分布在11个行业及70个子行业的600多家公司提供各种资源。评选委员会甄选出的30项最先进的技术将受邀出席本次会议。本次会议仅限受邀者出席，其中包括金融、战略、主权、企业和家族投资者、知名行业代表、政府官员、最终用户和国际贸易媒体。入选公司必须满足高标准的独特技术差异化、全球相关性和影响、管理能力和诚信、知识产权以及自我维持收入潜力。

自成立以来的14年里，已有350多家公司提出了他们的想法和解决方案，以推进缓和气候变化的行动和联合国可持续发展目标。从那以后，这些公司已经筹集到20亿美元。

这次会议提供了一个亲切的合议环境。这使得企业家能够与担任关键决策职位的知名代表和投资者分享他们的故事，这些代表和投资者认同CleanEquity通过支持可持续技术实现其商业和战略目标来解决气候危机的雄心。CleanEquity久经考验的团队工作高效，在会议之前、期间及之后协助引荐和会谈。

2020年，我们联合EarthX TV，为全球观众敞开直播大门。在为期两天的大会期间，有28,000多人收看。2021年，我们将在此成功基础之上再接再厉。

我们很高兴能与Covington & Burling LLP合作，并进入第12个年头。Covington & Burling的能源行业集团合伙人兼联合主席Andrew Jack评论道：

“在这个全球混乱并且社会动荡的时代，我们都需要谨记，如果我们抓住眼前的机会，未来将仍然充满希望。作为CleanEquity的长期赞助者和支持者，Covington非常赞赏CleanEquity秉持的差异化价值观主张，他们承诺通过召集来自全球的领先企业、投资者和顾问来推动变革性可持续技术的商业化，并通过加强领导力来扩大可持续发展。

Covington很荣幸能够支持和协助CleanEquity，承诺常年通过我们敬业的资深技术、政策和交易律师团队，为CleanEquity的投资者和代理公司寻源并提供建议。随着大会继续利用其在摩纳哥特殊环境中独特的面对面特点，同时也通过EarthX上的虚拟媒介扩大其影响范围，我们期待有更多的机会与更广泛的大会参与者建立联系。

在这个日益复杂并正在重建疫情后复苏规则的世界中，Covington & Burling已在整个公司范围内建立起强大的能力，帮助我们的客户应对法律和政策交叉问题，这一能力完美契合全球可持续技术领域的动态发展以及摩纳哥CleanEquity等活动的关注焦点。该公司的交易和技术专业知识，结合我们就最严厉法律、政策和商业挑战提供咨询服务的能力，为我们客户的业务带来了一致的结果。”

有关参加2021年摩纳哥CleanEquity®的详细信息，请使用以下联系人信息或访问大会网站：www.cleanequitymonaco.com

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摩纳哥CleanEquity-注册与协作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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