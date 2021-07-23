一连三天的“2021金沙物美嘉年华”隆重开幕

7月23-25日于金光会展免费入场 打造适合一家大小的购物休闲体验热点

为中小微企业及金沙零售商提供大型免费展销平台

响应特区政府的刺激消费政策及今年推出的电子消费优惠计划

澳门2021年7月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — “2021金沙物美嘉年华”周五于澳门威尼斯人隆重开幕，一众特区政府官员、银行及商界代表出席开幕仪式。

“金沙物美嘉年华”去年首办共吸引超过十万人次参与，今夏载誉归来再次为本地居民及游客打造周末购物休闲热点。

作为全澳最大规模的消费折扣展，“2021金沙物美嘉年华”于7月23-25日中午12时至晚上10时于金光会展A及B馆举行，入场费用全免。活动期间入场人士于金光会展享有免费停车优惠，另有穿梭巴士提供免费接送服务往来会场及其他站点，包括澳门国际银行、祐汉市场街iSquare广场及氹仔中央公园。

金沙中国有限公司总裁王英伟博士表示：“无论环境顺逆，金沙中国不忘初心，坚守以大带小的营商理念，连续两年为澳门中小微企业商户及金沙零售商户在疫情中供应平台、创造商机、推广澳门特色商户、老店、原创产品以至特色美食予澳门市民及旅客，助力推动澳门安全旅游城市之美誉。综合去年参展商及访客的反馈，今年嘉年华的规模布局比去年更优化，活动更趋多元，让整体购物体验大大提升。藉此衷心感谢中央政府及澳门特区政府的指导，澳门中华总商会、经济及科技发展局、旅游局、澳门贸易投资促进局、澳门特别行政区政府博彩监察协调局及所有赞助商及合作伙伴的鼎力支持，让活动得以成功举办。”

金沙中国今年继续开放免费展位予参展商登记参与，是次嘉年华共设有560个展位，较去年增加一成。除扩充儿童游乐专区及美食广场外，今年也增设两个特色展区：澳门原创IP区及绿色生活区，以配合社会发展趋势。另外，本地居民及游客也可透过多款电子支付平台进行交易，让消费更便捷。

“2021金沙物美嘉年华”由金沙中国举办，澳门中华总商会协办，并得到澳门经济及科技发展局、旅游局、贸易投资促进局的大力支持；同时也获得中国银行澳门分行、工银澳门、大西洋银行及交通银行澳门分行诚意赞助。

澳门中华总商会副理事长崔煜林表示：“去年金沙中国首办‘金沙物美嘉年华’，为澳门中小微企业及零售商户提供免费展销平台，助他们走出困境，取得一定成效。今年，在疫情相对稳定的环境下，澳门中华总商会十分高兴与金沙中国再度合作举办物美嘉年华。期望透过是次活动，能推动更多企业发挥‘以大带小’的作用，帮扶澳门中小微企业走出经济逆境。”

“金沙物美嘉年华”占地21,000平方米，共设有九个展区：家庭生活用品区、亲子用品区、食品专区、美食广场、金沙商户区、文化创意区、绿色生活区、儿童游乐专区，以及澳门原创IP区。

一连三天举行的嘉年华涵盖购物、美食，以及适合一家大小的玩乐设施及游戏，丰富节目包括：

设有超过 560 个精选展位 ，金沙商户更推出 限量澳门币 1 元精选产品 及 低至 1 折的产品折扣优惠

，金沙商户更推出 及 大西洋银行呈献：美食广场 汇聚国际美食摊位，并免费提供环保餐具

汇聚国际美食摊位，并免费提供环保餐具 交通银行澳门分行呈献：儿童游乐专区 设有充气乐园、游戏摊位、运动体验等等

设有充气乐园、游戏摊位、运动体验等等 工银 e 支付呈献： K 歌之王歌唱比赛 2021 分为成人组及青年组，初赛于嘉年华首两天（周五及周六）举行，决赛及颁奖仪式将于周日举行

分为成人组及青年组，初赛于嘉年华首两天（周五及周六）举行，决赛及颁奖仪式将于周日举行 中银 Smart Kids 呈献：小厨神工作坊 由金沙中国餐饮团队带领，小孩们化身小厨师，即场制作甜甜圈、披萨、饺子等等，一尝入厨滋味；工作坊费用全免

由金沙中国餐饮团队带领，小孩们化身小厨师，即场制作甜甜圈、披萨、饺子等等，一尝入厨滋味；工作坊费用全免 每日消费大抽奖

出席开幕式的主礼嘉宾包括：中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室经济部副部长左祥华、澳门特别行政区政府旅游局局长文绮华、澳门贸易投资促进局执行委员余雨生、澳门特别行政区政府博彩监察协调局研究调查厅厅长陈玉雪、澳门特别行政区政府经济及科技发展局产业发展厅代厅长刘杰麟、澳门中华总商会副理事长崔煜林、中国银行澳门分行资深业务总监杨志光、工银澳门副行政总裁黄献军、大西洋银行行政总裁区伟时、交通银行副行长夏颖、金沙中国有限公司总裁王英伟博士、金沙中国有限公司首席营运总裁郑君诺、金沙中国有限公司高级副总裁兼财务总裁孙敏其。

为保障公众健康及安全，“2021金沙物美嘉年华”继续按照有关当局指引实行一系列防疫措施，包括探测体温、佩戴口罩、检查健康码、分隔摊位、用餐区置设胶板及提供消毒洗手液；会场外设置人数指针显示以便人流管理，以及定时消毒及清洁场内公共空间及儿童游乐设施等。

“2021金沙物美嘉年华”以最大折扣优惠回馈澳门社区，旨在刺激本地消费及经济，同时为本地居民及游客打造全新周末热点。

更多关于“2021金沙物美嘉年华”，请浏览官方网站：

https://www.sandsresortsmacao.com.cn/shopping/sands-shopping-carnival-2021.html

关于金沙中国有限公司

金沙中国有限公司（香港联交所：1928，“金沙中国”或“公司”）是一所于开曼群岛注册成立的有限公司及在香港联合交易所有限公司上市的公司。金沙中国是澳门最大的综合度假村经营商，于路氹金光大道上设有澳门威尼斯人®、澳门百利宫®、澳门巴黎人，以及澳门伦敦人® 等物业项目，同时拥有及经营位于澳门半岛的澳门金沙酒店。公司旗下的各综合度假村集合多样化的娱乐消闲、商务设施及客运业务，包括大型会议及展览场地、各式餐厅食肆、购物中心、于金光综艺馆、威尼斯人剧场、巴黎人剧场、伦敦人剧场及金沙剧场举行的世界级娱乐表演，以及来往港澳的金光飞航高速渡轮服务。公司在路氹金光大道的各物业发展项目，坚定并持续地为建设澳门成为世界旅游休闲中心贡献力量。金沙中国是全球度假村发展商拉斯维加斯金沙集团股份有限公司（纽约证券交易所：LVS）的附属公司。

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