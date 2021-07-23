上海2021年7月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 云鹊医与诺辉健康（6606.HK）正式签署战略合作协议，双方将携手推动肠癌早筛在基层的推广与普及。深度整合双方优势资源，推动诺辉健康结直肠癌筛查明星产品噗噗管下基层，从癌症预防意识到早筛、问诊全面提高基层癌症防控水平。



云鹊医执行董事兼CEO刘娜与诺辉健康执行董事兼CEO朱叶青

基层肠癌早筛，任重而道远

结直肠癌是中国第二高发癌症，早期筛查是肠癌防治的重要手段，85-90%以上的肠癌是由腺瘤经10年左右发展而来，在癌前病变和I期时的5年生存率达95%以上。但基层肿瘤筛查能力弱，乡镇居民常常无法及时获得有效筛查和防治。根据中国中晚期结直肠癌患者诊疗现状调查中期结果，83％结直肠癌患者在首次确诊时已是中晚期，85％的患者不了解结直肠癌早期筛查知识。

“肠镜现在普及得很少，做的人少，直肠指检又有好多病人不愿意。”陕西省渭南市合阳县百良镇临河村卫生室的刘志英医生告诉云鹊医，乡村百姓很少主动体检，更不要提癌症早筛。

如何让肠癌早筛走进基层百姓呢？如何才能提高基层百姓的癌症早筛意识呢？

“教育+早筛+问诊”，云鹊医携手诺辉健康推动肠癌早筛下基层

“当防癌体检在一二线城市热销的时候，我们希望通过居家自测的产品和服务实现癌症早筛下沉基层，有效解决远郊乡镇医疗资源匮乏的痛点，帮助目标人群建立早筛早检的健康管理习惯。”诺辉健康执行董事兼CEO朱叶青表示，“此次诺辉健康和云鹊医的合作具有极大的社会价值。我们相信基于互联网服务的居家检测可以有效推动医疗服务实现跨越地域的平等，也期待和云鹊医共同‘为基层百姓点亮生命之光’。”

云鹊医将推动百万支诺辉健康旗下国内首个居家自测便潜血检测产品噗噗管®下基层，并提供“筛查教育培训课程+癌症早筛+问诊”的一站式肠道健康早筛解决方案。通过教育为百万基层医生普及肠癌防治知识，赋能基层医生，教育身边居民，推动乡镇居民居家肠道健康防癌自测。对噗噗管的阳性用户，云鹊医将提供助诊服务，基层医生可以协助阳性居民向县域上级医生问诊。当前，需要进一步检测的患者已经通过云鹊医平台的互联网医院购买了诺辉健康的常卫清产品，阳性患者还可以通过云鹊医的基层医院网络进行免费的无痛肠镜检查。

云鹊医执行董事兼CEO刘娜表示：“中国有5亿多人生活在乡村地区，由于经济、环境、教育等因素，基层百姓肠癌早筛的意识严重不足、检测设施配置严重缺失。本次合作，云鹊医将通过平台上240万基层医生，以“教育+”和“问诊+”双重加持，触达基层医生身边的基层百姓，推动全民提高肠癌早发现早诊疗的意识，下沉便民普惠的早筛产品，与诺辉健康一起改变更多癌症风险人群的生命轨迹。”



云鹊医与诺辉健康达成战略合作

“我这几天给十几个村民用了噗噗管。噗噗管简单、易用、好学，而且对个人隐私没有影响，这个检测仪器挺好的。”首次体验噗噗管的刘志英医生评价道。刘志英医生将云鹊医平台上的癌症早筛内容，通过患教工具发给自己管理的500多位居民，还将这些健康教育内容通过广播站传达给全村居民，并帮助有需要的村民使用噗噗管早筛。干了几十年的乡村医生，对村民的服务也从治小病，向疾病的预防延展。

“感谢云鹊医，提供的药品、检测仪器对患者都很实用。”刘志英医生对自己用了4年的云鹊医平台表示了感谢。

百万支噗噗管下基层 云鹊医与诺辉健康携手推动基层早筛预防 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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