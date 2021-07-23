2021威科-锦天城上海法务大会圆满落幕

上海2021年7月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年7月15日，由威科与锦天城律师事务所联合主办的上海法务大会圆满落幕。作为一年一度的行业盛会， 400余位来自不同行业的企业法律顾问和业界专家齐聚一堂，共同分享和探讨行业热点话题。本次大会还邀请到上海市企业法律顾问协会副会长熊晨曜先生为本次大会进行联合开幕致辞。

如果说2020是充满挑战和变局的一年，那么2021就是“大机遇”、“大谋局”之年。正如威科集团中国法律与财税业务副总经理李江先生的致辞所言，“步入2021年，国内开启了经济全面复苏的后疫情时代，我们期待能够助力企业在充满机遇的商业环境中，抓住时机，调整布局。”威科也将竭力协助企业法务挖掘深域知识，提高专业能力、商业贡献力和职业影响力。这也正是威科企业法务大会一年一度从不间断的原动力。



威科集团中国法律与财税业务副总经理李江先生开幕致辞

本次大会六大演讲主题涵盖广泛：《企业数字化转型的合规保障》、《数据信息化技术在用工管理中的法律风险管控》、《并购交易模式的搭建与风险管理》、《企业融资对外信息披露的法律问题及工作管理》、《企业刑事合规体系的构建及犯罪预防》，《企业商事争议解决的误区与反思》，锦天城律师事务所的律师团队为我们带来丰富而精彩的发言。

大会分别设立两场圆桌会议，与各个行业法律从业精英深入浅出探讨当今热点问题。

第一场圆桌讨论以《企业法务在新形势下的角色转换》为题，由锦天城律师事务所高级合伙人李鹏飞律师主持，邀请到了蔚来副总裁、总法律顾问&首席合规官、合规委员会主席刘昉女士，平安医疗健康管理股份有限公司法律合规部总经理曾妮女士，仁恒置地集团有限公司法务部总经理沈健荣先生，埃森哲大中华区法律及政府事务总裁高文胜先生作为发言嘉宾。四位法总结合各自所在行业阐述了优秀的法务风控团队应当具备的资质，再结合所属公司的法务角色讨论如何兼具风控思维与商业投资思维。此外，主持人李鹏飞律师又根据四位嘉宾的行业背景提出了各具针对性的问题，引导嘉宾进行互动交流。

第二场圆桌讨论以《企业全生命周期风险管理》为题，由锦天城律师事务所高级合伙人郭璇玲律师主持，邀请到了圣戈班（中国）投资有限公司亚太区总法律顾问、合规官冯晓炬先生，汉高（中国）投资有限公司北亚区总法律顾问、汉高中国管理委员会成员沈悦志先生，泸州老窖集团有限责任公司董秘、法务中心总经理、财务中心总经理程洪苹先生，锦天城律师事务所合伙人刘云刚律师作为发言嘉宾。主持人郭律师针对各位嘉宾所处行业特点，相继提出“初创和成长期企业从百年老店的运营经历中可以获得哪些风控管理的经验”、“在企业生命周期时间压缩的情况下，企业并购时如何进行风控管理”、“国资企业发展过程中如何利用好外部律师进行风险管理”、“商业利益与风险控制如何平衡以及税务风控管理如何控制”等问题，并就“企业在不同生命周期中如何将创新与风控有机结合”这一问题引导各位嘉宾分享经验。

2021年法务大会圆满落幕，但法务精英们联络起来钻研防范企业风险的步伐不会间断，正如联合主办方锦天城律师事务所主任顾功耘律师指出，我们都是法治发展的见证者、亲历者，更是建设者。面对新环境、新问题，要在新的历史阶段实现新发展，我们应当精诚携手，切实防范企业管理运营事件中的法律风险，共同营造一个法治更健全更规范的营商环境，更好地诠释法律从业者的职业价值与社会价值。

主办机构: Wolters Kluwer 威科集团

联合主办：All Bright Law Office 锦天城律师事务所

支持机构: 上海市企业法律顾问协会

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