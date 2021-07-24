澳门旅博会：体验“旅游”魅力_凤凰网

与会者在第九届澳门国际旅游(产业)博览会上留影。 新华社记者 张金加摄 近2.4万人次观众，39个签约项目，4974场商业配对，781万次“云直播”……亮眼数据的背后，体现的正是活动的丰富与精彩。第九届澳门国际旅游(产业)博览会(简称“旅博会”)近日在澳门威尼斯人金光会展举办，主办方融合“旅游+”元素开展线上线下活动，助力旅游及相关业界促进交流合作、共拓商机。 本届旅博会由文化和旅游部支持，澳门特区政府旅游局主办，澳门旅行社协会承办。展场面积达2.3万平方米，设置708个展位，吸引394家海内外参展商参与。据主办方介绍，旅博会着力打造五大亮点，包括强化“云系列”系统，融合线上线下展区；扩大“澳门街”参展规模，提振本地旅游经济；以“美食之都”厨艺展示，促进美食的传承、创新及交流；结合“旅游+文创”，推动文旅产业发展；推广“特色店”，提高品牌形象。 在多个亮点展区及展位，参展方精心布置，精彩呈现“旅游+”魅力。例如在“澳门街”展区及“一程多站合作展馆”，展商们积极推广澳门旅游产品及粤港澳大湾区联程旅游产品；在“美食荟”展区，10位来自成都、顺德、扬州及澳门的知名厨师进行了14场厨艺展示，…