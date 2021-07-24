韩城供水处理冠宇GY自动清洗型紫外线消毒器

|联系人：||韩侦军 韩侦军| |品牌：||冠宇| |单价：||12000.00元/台| |起订：||1 台| |供货总量：||1000 台| |最后更新：||2021-07-24 17:25| 一、农村饮水紫外线消毒设备产品简介： 紫外线杀菌器用途广泛，在水处理中具有很高的价值观，它是通过紫外光线的照射，破坏及改变微生物的dna结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是uvc紫外线，因为c波段紫外线很易被生物体的dna吸收，尤以253.7nm左右的紫外线zui佳。紫外线杀菌器属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点，随着各种新型设计的紫外线灯管的推出，紫外线杀菌的应用范围也不断在扩大。 农村饮水紫外线消毒设备产品特点： 采用不锈钢材料，具有防锈、易清洁的特点。灭菌效果及佳。紫外线消毒器采用高强度紫外线灯，消毒速度快，对水中细菌杀灭率高达99.99%，居同类产品前列，处于中间的价位。目的是扩大市场份额，薄利多销，合理的价格使客户得到尽可能大的使用价值。 紫外线杀菌器杀菌原理是利用紫外线灯管辐照强度，即紫外线杀菌灯所…