南丰农村饮水安全冠宇GY紫外线消毒设备检测报告

|联系人：||韩侦军 韩侦军| |品牌：||冠宇| |单价：||12000.00元/台| |起订：||1 台| |供货总量：||1000 台| |最后更新：||2021-07-24 16:34| 农村饮水紫外线消毒设备设备组成： 紫外线杀菌器由壳体，紫外线灯管，紫外线套管，整流器，累时器，视镜，排污口，进出水口，指示灯，开关及电源电线组成。但市面上可能有些水处理厂家为了节省成本而省掉了很多。 紫外线杀菌器选型主要是灯管的选型，常规的紫外线灯有75W，120w，150w，320w等，常规净化水来说，30w的灯管可以处理量为1-2吨/小时，具体看细菌的含量以及水的透明度，细菌含量高及水的透明度低那么就选在功率大一点，反之就功率小一点。 饮水紫外线消毒有如下优势： 1、高效率杀菌：紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到95%以上的杀菌率。 2、高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是.的，它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。 3、无二次污染: 紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。 4、运行安全、可靠: 传统的消毒技术如采用氯化…