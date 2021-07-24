同程生活破产 社区团购“退潮”时刻电商货款艺龙供货商_网易财经

（原标题：同程生活破产背后：社区团购“退潮”时刻） 火热的社区 团购 市场，正迎来重要节点。在蜂拥入局之后，也有玩家不得不离场，还拖累了供应商。 “某通果业亏的得有上百万，再有一个就是进口区，那边亏得多。” 在嘉兴水果市场内，某通果业的亏损早已传开，但是该公司相关负责人对此并不愿意多提，而在进口区，仅记者联系到的富叶果业与悦好果品，两家被拖欠 货款 都达到了六七十万。这里是长三角地区交易规模最大的果品集散中心市场，交易辐射江浙沪及周边省市，也曾是同程生活的重要货源批发地之一。 7月22日，21世纪经济报道记者走访市场采访十多家商铺发现，从几千元到近百万元，这儿与同程生活合作过的数十名 供货商 ，仍然还没有拿到货款。他们曾经也去其苏州总部要账，还款合同也签过。按照合同约定，自合同签订15日以内，他们会收到第一笔30%的货款，30日以内收到第二笔30%的货款，剩余40%货款自动放弃。 即便这个条款显然不公平，但是为了尽可能挽回损失，大多数供货商只能签约。截至7月23日，两名供货商透露收到了第一笔货款，其他的大多数还在焦急等待中。 这是一家曾被资本看好的企业。公开资料显示，从2018年11月…