郑州一酒店哄抬房价被罚50万，举报人未收退款：先把别人的钱都退了希岸前台酒店房费郑州_手机网易网

7月23日， 郑州 希岸 酒店 在暴雨期间涨价一事持续引发关注。对此，郑州市监局发布处罚通报称，已对市民反映的问题进行检查，发现情况基本属实，涉事酒店确实有哄抬价格的行为，并对酒店作出50万元行政处罚。 此前，网友艺凡（化名）在个人账号上发布视频，称郑州希岸酒店高铁站店趁着当地遇上特大暴雨涨价，本来只需要两三百元一晚的房间，该酒店已经涨到了几千元，价格翻了近10倍。 图：郑州市监局执法人员对涉事酒店进行现场检查 艺凡拍摄下的视频中显示，当时她正在酒店 前台 处向店员询问价格，酒店大厅内一片漆黑，两名工作人员站在前台处。其中一人拿着手机照明，另一人则手里拿着笔等着做登记。 有顾客询问，房间价格是多少，工作人员回答说“两个床位2888元”，要一张床或是两张床的，都可以。 据艺凡介绍，她当时花了两千住了一晚大床房，房间里没有电，也没有窗户，只有一个假窗。 当晚，艺凡入住该酒店并保留了相关证据，之后，她把此事发到了网上，此事短时间内就登上了热搜。 网友愤怒表示，大家可以理解酒店也需要挣钱，但是一晚上涨价10倍的做法实在是吃相难看，这是在发受难财。 7月22日凌晨3点，希岸酒店官微发布致歉声明，…