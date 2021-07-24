北京2021年7月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，河南省多地持续遭遇强降雨，郑州、新乡、安阳、鹤壁等地市发生洪涝灾害。风雨无情，大家有爱。大家保险集团旗下大家财险、大家人寿启动应急预案，简化理赔手续，开通理赔绿色通道，全力处理暴雨灾害案件，同时向客户发送灾害防范预警。截止7月23日19时，大家财险累计受理报案673件，其中车险报案664件，估损金额3611.4万元；截至7月24日上午9时，团体非车险受理报案11件，预估损失700万。大家人寿接到一起因暴雨山体滑坡遇难的客户家属报案，目前已第一时间联系处理。

为帮助受困群众，大家财险河南分公司及下辖各机构自发组织，敞开职场大门，搭建暴雨中“临时的家”。为群众免费提供方便面、牛奶、面包、热水等食物及充电服务。同时，全体理赔人员24小时待命，及时处理理赔报案，并为所有承保车辆提供免费道路救援服务。

大家财险启动理赔快速响应机制，开通理赔绿色通道，优先处理暴雨灾害案件。此外，大家财险向受此次事件影响的车险案件免事故证明，缩短全损车辆处理时间，及时签订定损协议，履行赔付义务；5万元以下财产险案件无需提供维修合同、发票等证明、财务账册原件。本次灾害导致的人员受伤，医疗报销取消自费药品等报销限制，取消定点医院治疗的限制。根据大额案件的预估损失情况，大家财险对已经确定的部分损失采取预付赔款的方式提前支付资金，满足受灾群众救助资金急需。

大家人寿密切关注当地灾害预警信息，立即启动理赔重大突发事件应急预案。一是五项绿色通道服务。及时开展出险客户排查；提供7X24小时理赔人工电话服务；适当简化理赔所需材料；出险客户确实无法现场申请提交资料的，提供远程收取理赔材料服务；资料齐全的当日审核当天结案； 二是五项人伤关怀服务。取消医疗险定点医院限制；取消自付自费药品限制；取消诊疗项目限制；取消疾病等待期限制；适当延长治疗保险责任期限；三是密切跟踪灾害事件信息发布，积极通过政府、保险监管机构、行业协会、新闻媒体、同业保险公司等外部正规渠道及早获取伤亡人员名单及相关信息，保证第一时间完成理赔信息排查；四是与当地政府、监管机构、救援单位、医院等组织机构保持密切联系，积极主动参与当地政府及保险监管部门组织开展的各项救援或理赔服务工作。

当前防汛形势依旧严峻，大家保险全体员工将坚守岗位，与河南人民同舟共济、共克时艰。

同舟共济，大家有爱 大家保险全力应对河南特大暴雨灾情 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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