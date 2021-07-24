机会宝投研社：赛特新材落子合肥 拟投资建真空绝热材料基地

深圳2021年7月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 机会宝投研社对福建赛特新材股份有限公司发布文章，原文如下：

7月19日晚间，科创板上市公司赛特新材（688398.SH）发布公告称，公司与合肥市肥西县花岗镇人民政府当日签订投资合作协议，拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。此次项目计划分二期建设，一期建设真空绝热板、冷链保温箱等真空绝热材料制造基地，投资总额不低于5亿元，二期则建设真空产业制造及产业链配套基地，投资总额待一期项目建成投产后另行商议。

赛特新材（688398.SH）表示，此次携手政府在当地建设赛特真空产业制造基地，有利于提升公司在家电市场渗透率，同时增强对客户配套服务能力及响应速度，也有利于企业充分发挥合肥的高校人才优势，吸引更多的专业人才。

值得一提的是，公告发布后，赛特新材（688398.SH）股价从7月20日开始便不断冲高，成交量不断放大。截至7月23日收盘，赛特新材（688398.SH）报46.70元/股，三日内累计上涨24.87%，累计成交额高达2.13亿元。

快速响应市场需求加速渗透市场 赛特新材政策支撑下受益颇深

真空绝热板作为一种真空器件，通过长期维持板内真空状态实现隔热保温，本身不能分割，不具有通用规格，其大小尺寸、形状等都由具体客户根据不同终端产品的设计进行个性化定制。为了更好地满足客户的个性化需求，提升服务质量，尽可能缩短服务半径就显得十分重要。

对于赛特新材（688398.SH）而言，公司客户如惠而浦、海尔、美的、美菱等均在合肥建有生产制造基地，另有西门子、三星、LG等多家外资白电企业分布在其周边省市。就此看来，赛特新材（688398.SH）此次直接将真空产业制造基地设立在合肥无疑缩短了服务半径，这对于提升企业配套服务质量和响应速度均有着重大意义。

除了快速响应客户需求之外，合肥乃至整个安徽省对于家电产业的重视程度也能在很大程度上使得赛特新材（688398.SH）这一产业链上游企业受益颇深。

据了解，围绕“工业立市”战略，合肥曾在家电产业项目审批、融资担保、土地供应等方面出台一系列优惠政策。2014年5月，合肥在全国率先推出由1个规定、3个办法和5大政策构成的“1+3+5”政策体系，提高家电产业的支持力度；2017年，合肥出台促进新型工业化发展政策，重点支持智能家电等在内的战略性新兴产业发展。同时出台《合肥市“十三五”电子商务发展规划》，支持打造以家电等特色支柱产业为依托的电子商务集聚区。

值得注意的是，今年4月21日，安徽省政府还印发了《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，文件指出，要以合肥、芜湖、滁州、马鞍山等地为依托，进一步提升全省在智能家电领域的基础制造能力和智能化水平，增强全球影响力。

不难想象，政策支撑下，若赛特新材（688398.SH）在合肥的制造基地成功设立，依托于在当地的品牌影响力和多年来积攒的生产及技术优势，赛特新材（688398.SH）在合肥以及周边家电市场的渗透率必将进一步提升。

政策驱动叠加行业竞争加剧 冰箱行业高端化发展已是大势所趋

合肥作为全国最大的“中国家电产业基地”，聚集了惠而浦、海尔、美的、格力、TCL、长虹、京东方7个国际知名品牌，拥有美菱、荣事达、帝度、晶弘、尊贵等10个国内知名品牌，全球独一无二。除此之外，合肥还是国内家电品牌最为集中的地区、中国最具国际影响力和国际竞争力的家电制造中心，是当之无愧的“中国家电之都”。

然而，随着环保政策日渐趋严、行业马太效应的不断加剧，冰箱行业的高端化发展已经迫在眉睫，作为家电之都的合肥自然也不会落下。

具体来看，政策方面，目前国内冰箱冷柜普遍使用的绝热材料是聚氨酯泡沫板，而聚氨酯泡沫所使用的发泡剂以环戊烷和氢氟碳化物（HFCs）共混物为主。

但是，早在1997年，《京都议定书》便将HFCs列为了温室气体，我国发布的《碳排放权交易管理办法（试行）》中也指出，“温室气体是指大气中吸收和重新放出红外辐射的自然和人为的气态成分，包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）”。

因此，聚氨酯泡沫HFCs被逐渐列入全球限控清单中。根据2019年1月1日正式生效的《蒙特利尔协定书》基加利修正案设定的削减时间表，包括中国在内的绝大部分发展中国家将在2024年对聚氨酯主要发泡剂HFCs生产和消费进行冻结，2029年在基线水平上削减10%，到2045年削减至80%。

值得一提的是，对于聚氨酯泡沫来说，目前仍无较好的替代发泡技术。

传统发泡剂使用受限，改进压缩机技术、提高压缩机性能又成本高昂且难度较大，这种境况下，真空绝热板替代传统绝热材料就成了冰箱行业现实可行的主要节能措施之一。

行业环境方面，开年以来，铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料价格接连出现多轮上涨现象。原材料价格上涨背景下，冰箱行业的马太效应日渐凸显，行业竞争压力不断加大。在由“以新增需求为主”的增量市场转向“以更新换代为主”的存量市场背景下，产品结构升级成为冰箱行业长期发展的大势所趋。

就以赛特新材（688398.SH）的客户之一海尔为例，海尔智家旗下的高端品牌卡萨帝销售业绩斐然。根据中怡康报告，2021年一季度公司线上、线下冰箱零售额份额为38.5%、40.8%，同比提升2.5个百分点和1.4个百分点，其中海尔，卡萨帝零售额份额分别位居行业第一、二位，进一步夯实行业领导地位。卡萨帝冰箱市场份额达到13.2%，同比提升3.2个百分点，在15,000元以上高端份额达到43%。

奥维云网家电事业部研究总监裴东敏也曾表示，冰箱企业要加快多元化与高端化转型，提升高端产品占比，并要努力构建起自身增长的第二曲线，如此才有搏击市场的底气。

数据方面，根据中怡康统计，第一季度，500L+冰箱线上市场零售额份额同比提升7.3个百分点至35.8%，线下市场零售额份额同比提升9.3个百分点至53.7%。从价位段来看，线上市场6K+价格段冰箱产品零售额份额同比提升6.4个百分点至13.3%;线下市场6K+价格段冰箱产品零售额份额同比提升10.2个百分点至54.1%，10K+价格段冰箱产品零售额份额则同比提升8.1个百分点至26.0%。

机会宝投研社：赛特新材落子合肥 拟投资建真空绝热材料基地 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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