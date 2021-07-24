助力灾后楼宇垂直交通抢修恢复

上海2021年7月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，河南多地出现百年一遇的持续强降水天气过程，郑州全市普降大暴雨、特大暴雨，多地发生严重内涝。在极端暴雨中，市内公共设施、民众家园均受到严重破坏，大量电梯和自动扶梯，因浸水、碰撞等原因遭受不同程度损坏。

灾害发生后，上海电气旗下上海三菱电梯在第一时间召集相关部门，成立了公司应急领导小组，由总裁亲自担任组长，与公司、分公司现场工作小组一起迅速应对本次灾情，对人员安全、设备受损等情况全面排查，实施应急方案，争取最快时间使电梯恢复正常运行。

上海三菱电梯在郑州全市范围内，有包括郑州地铁1号线、3号线、4号线、5号线及医院、大型商场、宾馆等主要公共设施，其中包含大量在用电梯和自动扶梯。为助力防汛救灾以及灾后的重建工作，上海三菱电梯承诺将积极投身灾后修复工作，免费提供货值500万元的电梯备品配件（其中200万元专项用于郑州地铁项目），助力电梯和自动扶梯抢修，力求尽快恢复城市楼宇垂直交通系统，保障市民们的安全出行。

面对这百年一遇的特大雨灾，上海三菱电梯派出了总部应急技术团队奔赴现场进行指导和技术支援，同时，组织了上海、湖北、湖南、江苏、山东和安徽6省分公司成立应急抢修工作队，及时赶赴河南现场进行修复支援。为了高质量、高效率实施抢修工作，公司工程中心下发《电梯灾后现场应急作业手册》和《自动扶梯灾后现场应急作业手册》等作为现场作业指导，并根据损坏部件情况，梳理备件库存、紧急协调生产预投，为驰援郑州做好充分的准备。

上海三菱电梯作为中国电梯行业的领先企业，将积极响应国家号召，风雨同舟、全力以赴投入到灾后的电梯、自动扶梯故障抢修工作中去，为河南郑州等地尽快恢复正常的社会生产、生活秩序贡献自己的力量。

相关链接 :

http://www.shanghai-electric.com

上海电气旗下上海三菱电梯向河南省免费提供500万元备配件 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com