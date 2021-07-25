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驰援河南 恒洁集团向河南省慈善总会捐款100万元

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广东佛山2021年7月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，河南省遭遇极端强降雨引发汛情。河南省境内多地遭遇洪水灾害，牵动着全国人民的心。恒洁集团第一时间向河南省慈善总会捐款100万元，用于河南紧急采购抗洪救灾物资和灾后重建工作。

一方有难，八方支援。水灾无情，恒洁有爱。
一方有难，八方支援。水灾无情，恒洁有爱。

值此抗洪救灾之际，恒洁向奋战在防汛救灾一线的各界人士，致以最崇高的敬意“豫”子同袍，万众一心；恒心聚力，驰援河南

河南省慈善总会副会长董颍生先生为恒洁集团代表颁发了捐赠证书
河南省慈善总会副会长董颍生先生为恒洁集团代表颁发了捐赠证书

企业在国家、社会危难之际，更应勇于承担、敢于承担社会责任。作为国货卫浴品牌，恒洁践行“客户满意、“员工满意”、“股东满意”、“社会满意”的“四个满意”企业价值观。这也是恒洁步伐迈得更稳，走得更远的驱动力。秉承着“四个满意”核心价值观中的“社会满意”，恒洁一直致力于为社会公益事业贡献力量。

河南省慈善总会授予捐赠证书
河南省慈善总会授予捐赠证书

 

恒洁集团向河南省慈善总会捐款
恒洁集团向河南省慈善总会捐款

1、24小时免费卫浴产品检修服务

为践行“社会满意”的企业价值观，保障受灾情影响的公共场所和市民家庭的有序运转，恒洁1350服务已增派金牌工程师志愿者驰援河南，提供24小时免费卫浴产品检修服务。

有卫浴产品检修需求的河南省内市民朋友，可通过以下途径寻求帮助：

(1) 拨打客服热线：400-833-1350

(2) 访问“恒洁卫浴”官方网站

(3) 关注“恒洁卫浴”微信公众号，点击“恒洁在线”

2、“两个关怀”专项支持

此外，针对河南省内的市民朋友及经销商各门店，恒洁将紧急开展“两个关怀”专项支持：

(1) 用户关怀

针对河南区域内广大市民朋友，即日（2021年7月25日）起一年内，对该区域内所有恒洁用户报修的产品问题（不分保内外）免收所有服务费及配件费，为非恒洁用户提供免费线上咨询服务、免上门及维修费（不含配件）。

(2) 经销商及门店关怀

针对受本次汛情影响的河南区域经销商伙伴，恒洁集团将给予针对性帮助和支持，确保门店早日恢复有序运转。

灾难之下，不让任何一座城市成为孤岛恒洁将与社会各界一起密切关注灾情动态，并提供力所能及的帮助，患难与共，为河南加油

万众一心，风雨共扛；恒洁“豫”你在一起

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