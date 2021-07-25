驰援河南 恒洁集团向河南省慈善总会捐款100万元

广东佛山2021年7月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，河南省遭遇极端强降雨引发汛情。河南省境内多地遭遇洪水灾害，牵动着全国人民的心。恒洁集团第一时间向河南省慈善总会捐款100万元，用于河南紧急采购抗洪救灾物资和灾后重建工作。

值此抗洪救灾之际，恒洁向奋战在防汛救灾一线的各界人士，致以最崇高的敬意。“豫”子同袍，万众一心；恒心聚力，驰援河南。



河南省慈善总会副会长董颍生先生为恒洁集团代表颁发了捐赠证书

企业在国家、社会危难之际，更应勇于承担、敢于承担社会责任。作为国货卫浴品牌，恒洁践行“客户满意”、“员工满意”、“股东满意”、“社会满意”的“四个满意”企业价值观。这也是恒洁步伐迈得更稳，走得更远的驱动力。秉承着“四个满意”核心价值观中的“社会满意”，恒洁一直致力于为社会公益事业贡献力量。



河南省慈善总会授予捐赠证书



恒洁集团向河南省慈善总会捐款

1、24小时免费卫浴产品检修服务

为践行“社会满意”的企业价值观，保障受灾情影响的公共场所和市民家庭的有序运转，恒洁1350服务已增派金牌工程师志愿者驰援河南，提供24小时免费卫浴产品检修服务。

有卫浴产品检修需求的河南省内市民朋友，可通过以下途径寻求帮助：

(1) 拨打客服热线：400-833-1350

(2) 访问“恒洁卫浴”官方网站

(3) 关注“恒洁卫浴”微信公众号，点击“恒洁在线”

2、“两个关怀”专项支持

此外，针对河南省内的市民朋友及经销商各门店，恒洁将紧急开展“两个关怀”专项支持：

(1) 用户关怀

针对河南区域内广大市民朋友，即日（2021年7月25日）起一年内，对该区域内所有恒洁用户报修的产品问题（不分保内外）免收所有服务费及配件费，为非恒洁用户提供免费线上咨询服务、免上门及维修费（不含配件）。

(2) 经销商及门店关怀

针对受本次汛情影响的河南区域经销商伙伴，恒洁集团将给予针对性帮助和支持，确保门店早日恢复有序运转。

灾难之下，不让任何一座城市成为孤岛。恒洁将与社会各界一起密切关注灾情动态，并提供力所能及的帮助，患难与共，为河南加油。

万众一心，风雨共扛；恒洁“豫”你在一起。

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