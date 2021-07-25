上海2021年7月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，由上海电气集团参建的全国首条中运量数字轨道临港新片区中运量1号线（T1线）全线开通运营。

在T1线的建设过程中，上海电气集团主要负责数字轨道系统、运行控制和管理系统、综合通信等核心的开发与建设，也是上海电气经过多年技术积累后，落地的首个数字轨道交通系统商业化项目。

临港T1线作为上海电气自动化集团的重点项目之一，团队为确保项目顺利投入运营，各方各司其职，团结协作，拼搏进取，全力奋战在项目的每一个关键节点上，完成了一个又一个挑战，确保了各项工作高效推进，以实际行动践行了初心与使命。

T1线的一大亮点，是由上海电气自动化集团研发的数字轨道智能交通系统（iDRT），以数字化磁标签为虚拟轨道，以胶轮电车为车辆载体，采用现代有轨电车运营控制方式，具有轨道化、数字化、智能化等系统优势。该系统具备循迹导向、全程定位、场景前瞻、电子地图、电子道岔选择、车辆运行管理等高级自动驾驶功能，能实现以“虚拟轨道”和“自动驾驶”为核心特征的交通运输新模式，拥有安全、精准、高效、轻量的显著特点。

临港T1线从开工到正式运营，用时不到8个月。如此快的建设速度，不仅展现了上海电气集团拥有的数字轨道交通系统具备建设周期短的产品优势，更体现了上海电气集团在城市轨道交通领域的综合技术实力。

作为针对未来城市交通体系所研发的全新解决方案，该中运量数字轨道交通系统将凭借全球领先的技术和投资小、建设周期短、灵活性高、运能大、可靠性高等特点，成为城市中运量交通体系建设的中坚力量，为城市多层次交通体系建设发挥重要作用。

T1线（滴水湖站—鸿音广场）位于临港产城融合区东西向客运主廊道，全长21.75公里，共设10座站点，途经新片区主城区、大学城、国际物流园区、芦潮港社区、重装备产业区及泥城社区等多个重要功能区，是临港新片区串联重点区域、服务重点项目、促进产城融合的重要项目。

在临港新片区的交通规划中，共有6条约105公里的中运量线路。随着临港T1线的正式通车，T2线一期和T6线也将于今年完成项目批复并开工建设。未来，6条中运量线路将连接成环形，成为临港主要的公交动脉。

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上海电气参建临港自贸区中运量1号线全线开通 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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