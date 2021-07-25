20周年巅峰巨献 自然堂全新高端保湿系列亮相天猫超级品牌日

上海2021年7月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 自然堂在今年夏天推出了旗下首条高端保湿线 — “喜雪”系列，做为20周年的品牌献礼。品牌用一场“喜马拉雅的雪”空降上海，来自喜马拉雅的自然堂，也将喜马拉雅的珍稀奇迹带到所有消费者身边。本次喜雪系列上市发布会，首次携手天猫最具影响力的营销IP — 天猫超级品牌日，整合天猫全网生态力量，给所有消费者带来一场品鉴“雪的五感六觉”的沉浸式体验。

7月24日，自然堂x天猫超级品牌日在上海来福士广场举办了盛大新品发布会，自然堂全球代言人古力娜扎与来自“喜马拉雅的雪”一起惊喜“降临”活动现场，在盛夏之际揭秘全新高端保湿系列-“喜雪”系列，为消费者带来96小时持久保湿呵护，缔造雪花般水光强韧的肌肤，并由此开启自然堂x天猫超级品牌日系列活动。

魔都局部降“雪” 沉浸式品雪初体验

在上海来福士广场外，突然飘起片片白雪，伴随欢快动感的音乐，数名靓丽舞者突然出现，在雪中翩翩起舞，这唯美浪漫的场景引来众多消费者的驻足关注，纷纷伸出双手迎接这场来自“喜马拉雅的雪”，脸上无不洋溢着惊喜和快乐。

这场来自“喜马拉雅的雪”，拉开了此次自然堂联合天猫超级品牌日共同举办的新品发布会的序幕。来福士广场中庭的发布会现场被匠心独特地布置成一片雪花的形状，并分成不同区域，使来宾们能够通过“五感六觉”，沉浸式地体验到来自喜马拉雅的雪。

视觉上，来宾们不但能看到现场不时飘起的雪花，还能在AR高科技的加持下，即刻生成雪景大片，记录下自己被雪花裹挟的唯美一刻；知觉上，现场的植物表观遗传学图表及核心功效成分展示为来宾们详细诠释了自然堂“喜雪”高端保湿系列所蕴含的科技专利与珍贵活性成分；嗅觉、听觉、触觉则是在沉浸式品雪区展现了飘雪、薄雪、融雪、积雪这些喜马拉雅雪的不同状态及“喜雪”全系列产品，来宾们可以亲自闻到雪的味道、摸到雪的质地、听到雪的声音，感受颅内高潮，沉浸其中，不禁流连忘返；味觉上，来宾们可以品尝到各式喜雪冰饮及甜蜜的雪花棒棒糖，只一口便爱上“喜马拉雅的雪”。

更值得一提的是，活动现场还亮相了“自然而燃”奥运季主题区域，融入赛场高燃瞬间，生动体现自然堂、天猫超级品牌日与运动健儿们一起“自然而燃”，从品牌态度传递、到沉浸式的产品体验、再到多元化的线上营销，集聚了诸多创新突破。在自然堂为消费者打造一场奥运狂欢的同时，鼓舞了女性自然自信的意识崛起，掀起了国货新热潮，实现了品牌、用户与平台的多方共赢。

古力娜扎首爆美肌秘笈 “喜雪”开启极致滋润



天猫品牌营销中心总经理苏誉先生登台发言

主持人简短的开场之后，天猫品牌营销中心总经理苏誉先生受邀登台致开场辞。苏誉先生在发言中表达了天猫对国货美妆一直以来的大力支持，他说道：“自然堂作为国货美妆之光，一直在倡导属于中国的美学。作为紧密的合作伙伴，我们看到了自然堂在平台上的高速增长，也看到了自然堂在研发端非常强的领导者力量。”对于喜雪新品在天猫首发，预售期间已取得可喜的销售成绩，他表示十分荣幸。他指出一个品牌的新品不仅是营销层面的概念，而是与当代年轻消费者的沟通方式。自然堂多年来所传递的品牌精神对于所有消费者在文化自信及人格自信上更是心灵的滋养品，展现了国货美妆在不同领域的担当，希望这次天猫超级品牌日自然堂品牌可以大获成功。



伽蓝集团副总裁吴梦女士登台发言

随后，伽蓝集团副总裁吴梦女士受邀登台发言，吴梦女士简单回顾了自然堂品牌今年迎来的大事件，邀请消费者一起参与共享自然堂20周年生日的喜悦，她说道：“为回馈所有的堂粉们，自然堂将会持续推出的一系列20周年重磅活动，必将掀起今年下半年的品牌盛宴。”谈及此次与天猫超级品牌日的合作，吴梦女士表示：“自然堂品牌自2013年入驻天猫以来，一直保持着和天猫平台深度的战略合作与高速发展，创造了属于自然堂的‘电商速度’。本次自然堂727天猫超级品牌日，我们精心筹备，与天猫进行了深度的共创，无论是在产品、用户互动，还是消费者权益上，都带来了满满的诚意。”

紧接着，自然堂全球代言人娜扎惊喜亮相，身着浪漫礼服的娜扎元气满满，登台便大方给出了自己的“喜雪”五连拍，在猜“喜雪”盲盒和大有“雪”问的快问快答中，冰雪聪明的娜扎都很快猜出产品和答对问题，展现其作为自然堂全球代言人的专业素养，引得现场一片称赞声。随后，娜扎还在现场选出两位与自然堂同岁的“喜雪”女孩，亲手赠送签售版天猫超级品牌日“自然而燃”礼盒，再次将现场气氛推向高潮。

作为国内炙手可热的女明星，娜扎始终不忘初心，坚持追逐自己的梦想，近年来不断奉献银幕影视佳作，口碑实力俱佳。娜扎表示：“其实一直以来，自然堂都是我非常喜爱的品牌，作为来自喜马拉雅的自然主义品牌，始终坚持取之于自然也回馈自然，尤其是全新的喜雪系列更是以微精华高保湿功效打动了我。希望在以后也能透过我的努力，向大家传递更多自然堂所倡导的乐享自然、美丽生活，并带给大家更多自然堂高品质的产品。”

发布会的最后，主持人邀请天猫品牌营销中心总经理苏誉先生、天猫美妆总经理Cindy女士、伽蓝集团副总裁吴梦女士、伽蓝集团电商部副总经理钟卫先生、共同上台，和自然堂全球代言人娜扎一起为自然堂“喜雪”系列的发布启动剪彩，本次自然堂“喜雪”系列上市暨天猫超级品牌日发布会在剪彩仪式和众人的掌声欢呼声中落下帷幕。

源自喜马拉雅的雪 科技力量融合自然的馈赠

自然堂全新高端保湿产品线 — “喜雪”系列，灵感源自喜马拉雅的雪，以核心成分RNAs小分子核糖核酸以及运用植物表观遗传学技术之下焕发微精华高保湿功效，让“喜雪”系列可以接受在极其严苛的高原环境的考验。

微精华喜雪高保湿系列包含七款产品：喜雪氨基酸高保湿泡沫洁面乳、微精华喜雪高保湿水、微精华喜雪高保湿精华液、微精华喜雪高保湿乳、微精华喜雪高保湿霜（2款质地）、微精华喜雪高保湿眼霜，从洁面到护肤，覆盖完整日常护肤流程，帮助轻松解决多种肌肤烦恼。

而微精华喜雪高保湿霜更是其中当之无愧的明星产品，触肤柔润不粘腻的同时还拥有96小时持久保湿力。

“喜雪”系列的科技力量来自前沿研究 — 植物表观遗传学。科学界认为，肌肤衰老30%来自DNA的改变，70%来自环境的影响，而这70%就属于植物表观遗传学所研究的领域。8年前，自然堂母公司伽蓝集团就开启了此项研究，在大量基础性实验的基础上，从10亿字节的原始信号大数据筛选出与衰老、光老化、空气污染、东西方人种差异相关的多个皮肤microRNA靶标，并开始筛选全新的植物提取物。

自然馈赠则来自于生长于喜马拉雅地区的莳萝，因身处特殊的高原环境，在强紫外线、巨大温差、高山土壤的锤炼中，蕴藏了极高的微营养素，这一高原的特殊营养成分能够促进玻尿酸生成，深度保湿从而减淡干纹；同时促进人体自身胶原蛋白生成，让皮肤恢复紧致与饱满。

自然堂历经多次专利技术提取实验，从喜马拉雅百余种植物中层层筛选，锁定莳萝这一顽强繁衍的植物，经过多项离体皮肤3D皮肤模型验证、多项安全性和毒理学测试，利用PSR专利提取技术*，获取了珍贵的活性成分 — RNAs小分子核糖核酸，帮助改善水合作用，实现了肌肤的保湿弹润以及充盈强韧。

*备注信息：专利：发明专利，专利号FR1670672。该专利注册于法国，非中国专利，伽蓝已获得该专利宣传权。

20周年巅峰巨献 自然堂全新高端保湿系列亮相天猫超级品牌日 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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