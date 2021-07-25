台风“烟花”来袭 携程、同程旅行为沪浙酒店旅客免费退改-财经-金融界

中新经纬客户端7月25日电 25日，今年第6号台风“烟花”的中心于中午在浙江省舟山普陀沿海登陆。携程、同程旅行两平台表示，将为沪浙酒店旅客免费退改。 携程方面表示，已启动并执行重大灾害保障计划，携程酒店、度假多业务为用户启动无损退订。 携程提出，针对度假产品，出发日期为7月25日，出发地为上海或杭州，可申请因台风原因免费退改，订单内产生的退改损失由平台承担。 针对酒店产品，入住日期为7月23日-26日，入住城市为上海或浙江省内地区，可申请因台风原因免费退改，订单内产生的退改损失由平台承担。 针对交通类产品，机票、火车票、 汽车 票等已根据航空公司、铁路局和交通局等监管部门动态和政策变动，更新退订政策，并开通自助退改服务通道。 同程旅行表示，已第一时间启动应急预案。 同程旅行提出，酒店方面，在7月23日前(含7月23日)通过同程旅行平台下单，且入离日期在7月23日-25日的上海、浙江省的订单，因台风原因取消或改变行程，皆可申请免费退改，因临时退订产生的经济损失将全部由平台承担。 交通方面，同程旅行将持续关注官方政策，第一时间同步铁路部门及航空公司的退改政策，如政策更新，将第一时间协助有需…