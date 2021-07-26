王子联到商场、宾馆、加油站、输气站、物流园、客运站等地明察暗访安全生产工作_政务_澎湃新闻-The Paper

25日，市委副书记、代市长王子联采取明察暗访方式，深入商场、宾馆、加油站、输气站、物流园、客运站等地，对全市安全生产工作再检查、再落实。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，认真落实省委、省政府和市委部署要求，坚持人民至上、生命至上，深刻汲取“7·24”火灾事故教训，始终保持如履薄冰的责任感紧迫感，牢牢守住安全底线，以最高标准、最严要求、最实举措抓好全市安全生产工作，确保人民群众生命财产安全。 “是否会正确使用灭火器？是否开展过消防演练……”在中东大市场、希尔顿欢朋酒店、长春高速公路客运站等人员密集区域场所，王子联仔细检查消防设施、消防器材是否好用，安全出口、疏散标志是否符合规定等。他强调，要进一步完善应急处置机制，开展应急演练，加强值班值守，确保一有情况能够立即处置。 在长天集团洋浦输气站、中石油太平加油站，王子联详细了解安全管理及值守情况，实地查看消防设施是否齐全规范，应急预案是否健全等情况。王子联强调，要严格落实企业主体责任，认真开展隐患大排查、大整治，全面消除安全隐患。在宇培长春物流园，王子联要求企业进一步加强从业人员安全培训和车辆实时动态监控，不断提升…