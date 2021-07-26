台风“烟花”过境，携程、同程旅行等对上海浙江订单免费退改 亚汇网

昨日晚间，携程、同程旅行等多家旅行平台发布公告，宣布第一时间启动应急预案。携程旅行网出发日期为7月25日，出发地为上海或杭州，可申请因台风原因免费退改，订单内产生的退改损失由平台承担。入住日期为7月23日-26日，入住城市为上海或浙江省内地区，可申请因台风原因免费自助退订。如因台风影响出发地交通，交通停运导致无法抵达其他入住城市，亦可联系客服申请因台风原因免费退订，订单内产生的退改损失由平台承担。机票、火车票、汽车票等已根据航空公司、铁路局和交通局等监管部门动态和政策变动，已更新退订政策，并开通自助退改服务通道。同程旅行在7月23日前（含7月23日）通过同程旅行平台下单，且入离日期在7月23日-7月25日的上海、浙江省的订单，因台风原因取消或改变行程，皆可申请免费退改，因临时退订产生的经济损失将全部由平台承担。亚汇网了解到，目前，浙江全省正在积极开展迎战台风各项工作。饿了么今日宣布暂停上海的部分沿海区域站点、舟山、宁波等地的配送服务，其他受到台风影响的区域也正实时根据天气情况缩小配送范围，延长配送时间。美团外卖也表示，为保证骑手安全，7月25日下午开始浙江舟山外卖配送已经全面置休，…