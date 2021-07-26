渔旅融合 日子红火（奋斗百年路 启航新征程·同心奔小康）_凤凰网

“快看这大鲤子，足有20多斤!”迎着清晨的阳光，26岁的渔民芦晓宇开始直播捕鱼，渔网一撒一收，满舱的鱼儿扑腾作响。3个小时下来，直播观看量近16万人次，鲜鱼销售额5000多元。 这里是黑龙江省抚远市乌苏镇抓吉赫哲族村，地处乌苏里江边。江上捕鱼、炒卖鱼松、鱼皮工艺……如今，村里近30名主播组成的直播队通过各类民俗直播，帮助村民和渔民销售鲜鱼、鱼干、农家土特产，年销售额达500多万元。 “以前，鱼卖不上好价钱。”说这话的是村民曹丽伟，17岁开始和父亲一起下江撒网。曾经，传统渔业是抓吉村村民的主要收入来源，可过度捕捞导致渔业资源减少，“渔饭碗”难以为继。 2016年起，抚远市开展“乌苏里船歌旅游风光带”建设，抓吉村党支部看准本村风光带节点优势，确定了“渔业 旅游”的产业发展思路。“走渔旅融合的路子：渔业饭，不放手；旅游饭，抓到手。”村党支部书记李少东说。 现在，仅有不到一成的村民开展捕捞作业，鱼类品种、数量迅速恢复。不久前，在驻村工作队支持下，村里成立了渔业专业合作社，在全村统一收购、加工、包装鲜鱼，引进物流企业定制包装，线上线下结合，拓宽销售渠道。“渔网连上互联网，一斤鱼能多卖5到10元。…