厦门：加快发展保障性租赁住房，年底前有3万套可投入运营租赁住房厦门市租金_新浪科技_新浪网

原标题：厦门：加快发展保障性租赁住房，年底前有3万套可投入运营 7月26日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从福建省厦门市住房保障和房屋管理局获悉，厦门市人民政府办公厅于近日印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（简称《意见》）。 《意见》提到，此次出台新政系贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）精神，扩大保障性租赁住房供给，满足新市民、青年人等住房困难群体的租房需求，加快构建以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。 具体而言，《意见》明确，引导市场主体积极参与。由政府提供土地、税收、财政、金融等相关政策支持，充分发挥市场机制作用，积极引导市场主体参与投资建设。坚持“谁投资、谁所有”，通过新建、改建、盘活等方式，多渠道扩大供给。支持专业化规模化住房租赁企业建设和运营管理保障性租赁住房，形成多元化的保障性租赁住房供给体系。 同时，着重解决新市民群体住房困难。保障性租赁住房主要面向厦门市无房的新就业大学生、青年人、城市基本公共服务人员等新市民群体，解决阶段性住房困难问题。建筑面积原则上不超过70平方米，以30-4…