此次合作将使得The Trade Desk萃弈的客户在全球范围内通过他们的Solimar平台在Hivestack巢仕达供应方平台上以程序化方式购买户外数字广告资源。

加拿大蒙特利尔2021年7月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球户外数字广告程序化技术领导者 Hivestack 巢仕达 今日宣布已与 The Trade Desk 萃弈(是一家为买方提供数字广告程序化购买服务的广告技术公司）达成全球战略性合作关系。双方通过此次合作，将整合他们的世界领先技术，在全球范围内推出多个户外数字广告程序化和其他跨渠道媒体营销活动。

Hivestack巢仕达 首席执行官 Andreas Soupliotis 表示：“TheTrade Desk萃弈作为我们在共同推进数字广告发展进程上的合作伙伴，我感到无比激动。”“我们都有一个共同的目标，即推动真实世界的业务成果，同时也坚守有关消费者隐私的最高标准，这使得此次合作相当完美。”

该合作伙伴关系将在全球主要市场启动，这些市场与强大的数字广告资源密切相关，并拥有活跃的需求方客户。同时，Hivestack巢仕达和 The Trade Desk 萃弈之间的第一个户外数字广告程序化 营销活动已在加拿大启动。

“户外数字广告是一个令人兴奋的、快速增长的事业，我们每个地区的客户都希望以程序化方式购买广告资源。”供应方合作伙伴高级副总裁 JoAnna Foyle 说道。“与 Hivestack 的合作证明了我们看到的来自全球的户外数字广告渠道的潜力，并允许广告主在他们的广告营销活动中利用数据、测量和精准投放来提升广告效果。”

作为此次全球合作伙伴关系持续推广的一部分，以下市场也将通过Hivestack巢仕达供应方平台特有的、丰富的程序化广告资源进行推广。他们是：新加坡、中国香港、美国、日本、英国、德国、法国、荷兰、比利时、西班牙、意大利、墨西哥、韩国、马来西亚、泰国、新西兰和中国大陆。

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Hivestack巢仕达宣布与 The Trade Desk萃弈 建立全球合作伙伴关系 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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