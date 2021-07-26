旅行 篇二：第二次海南行——美丽的万宁_国内自由行_什么值得买

旅行 篇二：第二次海南行——美丽的万宁 2021-07-26 21:52:41 0点赞 0收藏 0评论 今年一直忙忙碌碌，好不容易事情告一段落，和姐们约着去旅行，考虑到全国现在哪儿都很热，无所谓北方南方，只要景色好就OK，最后一致决定去前段时间被安利的万宁！ 从去哪儿买了往返的机票，正值暑假往返2030元，从淘宝买了美美的小 裙子 ，就准备出发啦～吐槽下返程从去哪儿兑换的海口美兰机场贵宾厅，居然给的是安检外面的 还贼难找，最后放弃使用了……本来还想去蹭下贵宾厅的餐的 ﻿ 去程 返程 到了美兰机场不出机场就可以做动车前往万宁，特别方便，不愧是旅游城市 到了万宁第一站住的是神州半岛的君临海民宿海景房，景色特别nice 从民宿往外望不远处的沙滩 住在神州半岛最主要的原因是想去看灯塔和银河，银河真的值得大家去打卡，天气晴朗的午夜会有特别浓郁的一条银河，而且只有在灯塔附近才能看得到，稍微离的远一点就看不到银河了，力推！越到后半夜银河规模越大～建议大家自驾或者打车过去，那中间有一段路巨黑！不安全⚠️灯塔附近的草丛里仔细看的话还会发现萤火虫哦～ 这会儿银河都还不明显，只有星星