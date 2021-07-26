厦门：加快构建以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系_中证网

首页 > 房地产 厦门：加快构建以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系 张军 中国证券报·中证网 2021-07-26 21:11 中证网讯（记者 张军）7月26日，厦门市人民政府办公厅发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》）提出，扩大保障性租赁住房供给，满足新市民、青年人等住房困难群体的租房需求，加快构建以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。 《意见》提出，保障性租赁住房主要面向本市无房的新就业大学生、青年人、城市基本公共服务人员等新市民群体，解决阶段性住房困难问题。建筑面积原则上不超过70平方米，以30-45平方米的小户型为主。同时，通过产业园区及各工业项目配建宿舍型公寓，重点解决企业单身员工居住问题。 政策支持上，《意见》提出包括加大土地政策支持、落实税费和中央补助资金支持政策、完善金融政策配套、简化审批流程4个方面。 如加大土地政策支持方面。《意见》提出，产业园区内新供应土地的工业项目，宗地内允许配建的行政办公及生活配套服务设施用地面积占项目总用地面积的比例上限由7％提高到15％，建筑面积占比上限相应提高到30％，提…