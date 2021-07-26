大跌！散户慌了，机构投资人却在泰山“淡定”旅游，另有机构争分夺秒加仓……_股市直播_市场_中金在线

红周刊 记者 | 王飞 “跌懵了！”、“心慌慌”、“减仓还是清仓？”……26日A股沪深两市的深度调整，此前涨幅居前的食品饮料和医药生物行业“领跌”，如贵州茅台盘中跌破每股1800元关口，五粮液一度跌停；知名中药龙头片仔癀盘中再度跌停。 剧烈调整，导致市场恐慌情绪蔓延，交投氛围格外活跃。26日午间收盘，沪深两市的成交额就逼近“万亿”关口，全天最终成交1.42万亿，为今年以来的最高值。 从《红周刊》记者了解情况来看，面对市场的调整，个人投资者情绪更为激动，“割肉”、“心慌”等成为各大投资交流群的高频词汇。 而机构投资者则相对更为“淡定”，接受《红周刊》记者采访时，榕树投资的翟敬勇正在泰山旅游，对于今天市场的调整，他轻描淡写为“涨多了”。深圳林园投资者董事长也表示，涨多了就会跌，这很正常。此外，也有机构投资者今天在逆势加仓“一个早上几千万申购，买了不少好公司！” 茅台盘中跌破1800 五粮液片仔癀一度跌停 恐慌时候到了？ 7月26日(今天)沪指低开低走，最终收跌2.34%。其中，申万食品饮料和医药生物行业跌幅居前，分别收跌5.68%和4.54%。 具体来看，食品饮料行业中的白酒板块跌幅最大。…