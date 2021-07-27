厦门市发布新政 企事业单位可自建保障性租赁住房-新华网

多主体供给、多渠道保障，我市发布新政，加快发展保障性租赁住房——近日我市发布《厦门市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》）。 这是我市贯彻落实国务院相关精神，扩大保障性租赁住房供给的重要措施，以满足新市民、青年人等住房困难群体的租房需求，加快构建以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。 保障性租赁住房谁来建？面向谁租赁？有哪些政策支持？《意见》都有明确规定。 加大土地政策支持 闲置非居住存量房屋改建为保障性租赁住房，期间不需补缴土地价款 《意见》鼓励产业集中区、交通枢纽区周边的村镇集体经济组织利用集体预留发展用地，通过自建、联营、入股等多种方式建设保障性租赁住房。用于建设保障性租赁住房的集体预留发展用地使用权可以办理抵押贷款。 支持市区企事业单位在符合规划原则、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿等前提下，利用依法取得使用权的土地建设保障性租赁住房。变更土地使用性质，不补缴土地价款，原划拨性质的土地可继续保留划拨方式；允许土地使用权人通过自建或合作建设运营保障性租赁住房。 支持产业园区利用自有用地建设保障性租赁住房。产业园区内新供应土地…