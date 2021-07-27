法拍酒店，是不是一门好生意？写字楼希尔顿酒店酒店希尔顿物业_手机网易网

法拍酒店，是不是一门好生意？ 2021-07-27 11:07:18 钛媒体APP 图片来源@视觉中国 文 | 空间秘探，作者 | 郑豫舟 近日， 酒店 被法拍的消息屡屡传来。从广西老牌星级酒店“贺州国际酒店”拍卖 8600万成交易主，到曾红极一时的喀什五星级银瑞林大酒店被挂上拍卖网站，走上法拍网站的酒店们这两年一直呈上升趋势，而进入2021年下半年，法拍更为频繁，一个月还未过，已经有45家酒店，走上法拍网站。 一个月45家酒店走上拍卖场 酒店市场的日益红火态势下，酒店的“生死”也开始加快了脚步。除去文章开头提到的两家酒店，走上法拍网站的酒店，绝非少数。 在阿里法拍的网站上，带酒店名称的标的物，达12027个，即使将标的物类型缩减到商业用房类别，也还有4668个，数量惊人。 酒店市场的日益红火态势下，酒店的“生死”也开始加快了脚步。除去文章开头提到的两家酒店，走上法拍网站的酒店，绝非少数。 在阿里法拍的网站上，带酒店名称的标的物，达12027个，即使将标的物类型缩减到商业用房类别，也还有4668个，数量惊人。 根据亚洲旅宿大数据研究院数据，仅7月就有45家酒店在阿里法拍上被拍卖。不过，…