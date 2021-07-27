黑龙江抓吉村：渔旅融合 日子红火

“快看这大鲤子,足有20多斤!”迎着清晨的阳光,26岁的渔民芦晓宇开始直播捕鱼,渔网一撒一收,满舱的鱼儿扑腾作响。3个小时下来,直播观看量近16万人次,鲜鱼销售额5000多元。 这里是黑龙江省抚远市乌苏镇抓吉赫哲族村,地处乌苏里江边。江上捕鱼、炒卖鱼松、鱼皮工艺……如今,村里近30名主播组成的直播队通过各类民俗直播,帮助村民和渔民销售鲜鱼、鱼干、农家土特产,年销售额达500多万元。 “以前,鱼卖不上好价钱。”说这话的是村民曹丽伟,17岁开始和父亲一起下江撒网。曾经,传统渔业是抓吉村村民的主要收入来源,可过度捕捞导致渔业资源减少,“渔饭碗”难以为继。 2016年起,抚远市开展“乌苏里船歌旅游风光带”建设,抓吉村党支部看准本村风光带节点优势,确定了“渔业+旅游”的产业发展思路。“走渔旅融合的路子:渔业饭,不放手;旅游饭,抓到手。”村党支部书记李少东说。 现在,仅有不到一成的村民开展捕捞作业,鱼类品种、数量迅速恢复。不久前,在驻村工作队支持下,村里成立了渔业专业合作社,在全村统一收购、加工、包装鲜鱼,引进物流企业定制包装,线上线下结合,拓宽销售渠道。“渔网连上互联网,一斤鱼能多卖5到10元。…