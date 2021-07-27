那曲比如：长袖曼舞共度草原盛会

七月的比如，芳草如茵，生机盎然。在这草原最美的时节，7月25日，西藏自治区那曲市比如县第十三届苏毗·娜秀文化旅游艺术节暨冬虫夏草展销会如约而至。 图为艺术节开幕式盛况 摄影：王淑 比如县各族干部群众欢聚在茶曲乡玛库村措姆顶，精彩纷呈的文艺演出让开幕式现场变成了歌舞的海洋，美妙的歌声、动人的舞姿表达着比如人民对伟大祖国的热爱和对党的感恩之情，表达着比如人民心中的喜悦和对幸福生活的赞美。 图为艺术节开幕式盛况 摄影：王淑 图为艺术节开幕式盛况 摄影：王淑 近年来，比如县发生了翻天覆地的变化，旧貌换新颜，“钱袋子”一天天鼓起来的广大农牧民群众，日子越过越红火，生活越来越有滋味，脸上也洋溢着幸福的微笑。 据了解，“十三五”末与“十二五”末相比，比如县生产总值完成13.19亿元，增长65.70%；一般公共预算收入达8322.3万元，增长173.93%；农牧民人均可支配收入达1.60万元，增长53.85%；社会消费品零售总额达3.12亿元，增长108%；比如县总财力达75.66亿元，增长200.36%；固定资产投资完成109.1亿元，较“十二五”同比增长133.62%。 图为艺术节开幕式盛况 摄影…