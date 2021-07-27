拉林铁路开通运营“满月” 运送旅客10.6万人次

中国西藏网讯 截至7月25日，西藏首条电气化铁路拉萨至林芝铁路（以下简称“拉林铁路”）开通运营已整整一月。一个月里，拉林铁路运送旅客10.6万人次，日均3500人次，乘坐复兴号高原动车组出行，已成为当地百姓的交通新选择。 今年6月25日，拉林铁路开通后，拉萨至山南、林芝最快1小时10分、3小时29分可达；山南至林芝最快2小时22分可达；日喀则至林芝最快6小时56分可达。 图为乘坐拉林铁路的旅客正在检票 摄影：李海星 斯朗卓玛 图为拉林铁路上乘务员正在为旅客服务 摄影：李海星 斯朗卓玛 拉萨站负责人介绍，拉林铁路客流主要以旅游流、探亲流、务工流及学生流为主，拉萨至山南、林芝的票源比较充足，能满足不同旅客的出行需求。 据悉，为更好服务旅客，青藏铁路集团公司选拔了一批形象佳、业务精、服务经验丰富的乘务员值乘复兴号高原动车组。运行途中，列车广播不间断播放列车供氧设备、集便式卫生间、电茶炉的位置及使用方法，方便旅客使用。 与此同时，青藏铁路集团公司全面加强对复兴号高原动车组设备的检修维护。机车出入库时，由车辆专业技术人员对车厢座椅、空调、制氧机、集便器等服务设施进行一次全面的检查；机车运行途中，…