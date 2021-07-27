厦门：加快发展保障性租赁住房 租金应低于同地段同品质市场标准 -ZAKER新闻

7 月 20 日，厦门市人民政府办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》。《意见》提到，扩大保障性租赁住房供给，满足新市民、青年人等住房困难群体的租房需求，加快构建以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。 《意见》明确，引导市场主体积极参与。由政府提供土地、税收、财政、金融等相关政策支持，充分发挥市场机制作用，积极引导市场主体参与投资建设。坚持 " 谁投资、谁所有 "，通过新建、改建、盘活等方式，多渠道扩大供给。支持专业化规模化住房租赁企业建设和运营管理保障性租赁住房，形成多元化的保障性租赁住房供给体系。 同时，着重解决新市民群体住房困难。保障性租赁住房主要面向厦门市无房的新就业大学生、青年人、城市基本公共服务人员等新市民群体，解决阶段性住房困难问题。建筑面积原则上不超过 70 平方米，以 30-45 平方米的小户型为主。同时，通过产业园区及各工业项目配建宿舍型公寓，重点解决企业单身员工居住问题。 此外，保障性租赁住房租金接受政府指导，租金标准按低于同地段同品质的市场租赁住房评估租金执行。市场评估租金原则上一年评估一次，必要时可根据情况适时评估。 政策支持方面…