济南2021年7月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年7月23日，德国莱茵TUV大中华区（简称“TUV莱茵”）联合山东省产品质量检验研究院（简称“山东省质检院”）、山东省电线电缆行业协会在济南举办“电缆新风向技术研讨会”，聚焦光伏、储能系统、充电桩用电缆标准动态及多国市场准入要求，帮助国内生产商满足相关认证要求，解决认证过程中遇到的技术和测试问题，共同探索可实践绿色发展转型之路。



山东省质检院副院长孙玉泉致辞

山东省质检院副院长孙玉泉在致辞中表示，电线电缆被誉为国民经济的“血管”、“神经”，承担着为电力和通信两大国民经济支柱行业输送能源和传递信息的重要作用，并广泛应用于工业机器人、新能源汽车等领域。山东省电线电缆产业经过六十多年发展，已建成电线电缆制造企业500多家、年产值千亿规模、从业人员30多万的庞大产业。伴随新基建以及“碳达峰”、“碳中和”战略决策的实施，作为国民经济建设的重要配套产业，山东省电线电缆行业也将迎来新发展契机。

研讨会上，山东省电线电缆行业协会秘书长翟建飞首先介绍了中国线缆行业发展趋势，山东省质检院技术专家司志泽则针对电线电缆产品质量与风险点进行了深度分析。随后，TUV莱茵大中华区太阳能与商业产品服务的多位技术专家针对不同领域进行了分享和解析，包括光伏电缆标准动态及铝合金导体应用、储能行业发展现状、储能系统用电缆标准、欧盟CPR线缆测试要求、多国市场准入制度等。

此外，机器人已在工业制造领域深入应用，而提供动力和信号的机器人电缆直接影响着工业机器人的使用安全。针对行业关注的机器人线缆质量问题，TUV莱茵专家就机器人线缆标准进行了详细解读。

研讨会期间，TUV莱茵举行了多场颁证仪式，为电线电缆企业颁发相关产品认证证书。其中，山东日辉电缆集团有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、耐克森（阳谷）新日辉电缆有限公司、青岛豪迈电缆集团有限公司、鲁青线缆有限公司的光伏电缆产品获TUV莱茵光伏线缆认证；山东日辉电缆集团有限公司的充电桩电缆产品还获颁TUV莱茵充电桩电缆认证；凯莱东尼电缆有限公司的电力电缆获TUV莱茵CB认证。

在电线电缆检测认证领域，TUV莱茵拥有专业的技术团队和丰富的项目经验，并与行业协会、研究院等展开深入合作，携手为企业提供本地化一站式服务，同时推动行业标准的建立，助力提升行业整体技术水平。

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TUV莱茵“电缆技术研讨会”走进济南，助力企业迎新发展契机 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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