让救援无惧风雨

北京2021年7月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月26日，河南强降雨造成的灾情形势依然严峻，中国灾害防御协会组织全国各地救援人员施援河南，支持郑州、新乡等地抗洪救灾工作。为响应援豫救援队员的救灾抗灾义举，大家保险集团携手中国灾害防御协会为中国安能集团、北京绿舟应急救援促进中心、各地蓝天救援队等数十家救援队的1100名救援队员，捐赠每人50万元的意外伤害、意外身故保险保障，用5.5亿元的保险保障，使救援人员无惧风雨，更安心地为河南抗洪救灾贡献大家力量。



救援队员用皮筏艇运送受灾群众

7月16日开始的河南本轮强降雨，降水强度大，影响范围广，据河南省政府通报数据显示，截至7月26日12时,强降雨已造成全省150个县市区、1558个乡镇、1290.74万人受灾。面对严峻灾情，全国多地救援人员集结河南，逆行深入受灾严重地区，以专业技能和无畏壮举，有力保障了当地人民群众生命和财产安全。这份责任之心，大家看得见。救援人员不时出现的伤情牵动着大家保险人的心，根据捐赠约定，河南救灾期间，救援人员在保险期内因抗洪救灾发生意外事故导致身故、残疾，大家保险集团旗下大家财险将为每人提供最高50万元的保险金。因责任而生的大家保险，希望发挥保险的力量，减轻一线救援人员的后顾之忧，助力河南早日战胜灾情。



救援队员在河南卫辉市福满堂养老服务中心营救被困老人

暴雨灾害发生以来，大家保险集团启动应急预案，简化理赔手续，开通理赔绿色通道，提供“三免一直”服务，全体理赔人员24小时待命，随时处理理赔案件，并为所有承保车辆提供免费道路救援服务。大家财险从全国各地调派了数名经验丰富的水淹车救援理赔人员，以及40余辆救援车辆驰援河南；大家财险河南分公司及下辖各机构敞开职场大门，搭建暴雨中“临时的家”，为群众免费提供方便面、牛奶、面包、热水等食物及充电服务；河南新乡、平顶山、周口等地中心支公司干部员工自发参与当地抢险救灾志愿工作，为灾区群众及抢险救灾人员送去物资。截至7月26日17时，大家财险共接到相关报案件842件，估损金额总计5225.4万元，相关理赔工作正有序进行中。



来自山东的大家保险救援车已抵达河南

中国灾害防御协会成立于1987年，是由全国从事灾害预防、救助、管理、宣传、教育等单位、团体及科学技术和灾害管理人员自愿组成的全国性综合社会团体，业务指导单位为应急管理部。协会成立以来，充分发挥全国性综合减灾社团优势，密切和中央及地方减灾部门与团体及学者的联系，配合国家与地方经济、社会发展与减灾的要求，积极开展各种减灾活动，在全国多个重大灾难事件中发挥了重要的减灾作用。

大家保险为1100位驰援河南救援队员捐赠5.5亿元保险保障 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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