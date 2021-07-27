珠海2021年7月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Powerbridge Technologies Co. Ltd.（NASDAQ:PBTS）（“公司”或“PBTS”），宏桥高科披露，公司正在打造宏桥高科区块链供应链管理SaaS平台，利用区块链、大数据、AI等技术，对传统供应链体系进行优化整合。

宏桥高科技集团有限公司（PBTS.US），是一家创新型科技公司，专注于提供AI、物联网、区块链、金融科技和SaaS的解决方案与运营服务，为跨境贸易、智慧城市和政务服务等多个领域提供专业科技服务。

关于区块链技术的供应链管理平台：

宏桥高科区块链供应链管理SaaS平台，将供应商、物流服务商、分销商、零售商连成一个整体的功能网链，实现各参与方的信息实时共享，同时保证信息传递的效率和信息的可信度。

对此，PBTS总裁罗俊皓表示：“我们希望通过宏桥高科区块链管理平台，将区块链技术深入到具体应用场景中，与实际业务进行深度融合，公司为实体产业服务，有助于推动产业创新发展。未来，宏桥高科还将在区块链应用领域进行更多尝试和创新，我们期待区块链技术应用为公司带来收益的持续增长。”

宏桥高科区块链供应链管理SaaS平台赋能供应链管理产业，有利于区块链与供应链“双链融合”，将大大提升供应链效率，降低企业经营风险和成本，并有效解决实体企业融资难、资产流动速度慢等问题。

目前，宏桥高科除了选择将跨境贸易供应链作为区块链技术应用领域外，还计划在未来拓展至供应链金融科技等领域。

关于宏桥高科（PBTS.US）：

宏桥高科，股票代码PBTS，纳斯达克主板上市公司，是一家创新型科技公司，专注于为多行业提供AI、IoT、区块链、金融科技和SaaS的解决方案及运营服务。AI 应用以大数据和云计算为基础，为智慧海关、智慧口岸、智慧园区提供服务。IoT平台集成多种智能化设备和边缘计算网关，构建城市治理体系，建立城市智慧生态。区块链应用解决跨境贸易数字化过程中，信息存证及隐私保护等问题。金融科技服务有效降低信贷风险，解决中小企业融资难题。SaaS平台构建跨境贸易、物流、通关等行业生态圈，创新商业模式，优化资源配置。宏桥高科致力成为行业引领者，以创新科技赋能高远发展。

前瞻性声明：

本新闻稿中的某些声明可能构成《联邦证券法》所指的“前瞻性声明”，包括但不限于我们对未来财务业绩的预期、业务战略或对我们业务的预期。这些声明构成预测、展望和前瞻性声明，并非业绩保证。请大家注意，前瞻性陈述会受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。诸如“可以”、“可能”、“应该”、“将”、“估计”、“计划”、“设计”、“预测”、“打算”、“期望”、“展望”、“相信”、“寻求”、“目标”、“期待”或类似的表达可以表示前瞻性陈述。

这些前瞻性声明基于截至本新闻稿日期的可用信息以及我们管理层当前的预期、预测和假设，并涉及一些判断，可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性声明中明示或暗示的结果或业绩存在重大差异的风险和不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于PBTS在提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中描述的风险因素。这些风险因素以及本新闻稿中其他地方确定的风险因素可能导致实际结果与历史表现存在重大差异。

因此，前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点，并且在决定是否投资我们的证券时，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们不承担任何义务更新前瞻性声明，以反映其作出之日后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用证券法可能的要求。

宏桥高科计划打造区块链供应链管理SaaS平台，赋能传统供应链产业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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