政经谭 厦门：加快发展保障性租赁住房-房产频道-和讯网

A股大跌或与三大原因有关！两类股重新布局机会浮现，查看>> 孙春兰：研究实施差异化租赁和购房优惠政策 降低生养及教育成本 7月27日，全国优化生育政策电视电话会议在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理 孙春兰 出席会议并讲话。 孙春兰指出，要抓紧推进相关 法律 法规修订工作，清理废止社会抚养费等规定，加强政策调整衔接。加快推进妇幼保健机构标准化建设，扩大妇幼健康资源供给，提升危重孕产妇、新生儿救治能力，提高优生优育服务水平。 她表示，要完善托育服务体系，综合运用规划、土地、住房、财政等支持政策，发展普惠托育服务，鼓励用人单位等社会力量提供多种形式托育服务，2025年每千人口托位数达到4.5个。研究推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，扩大普惠性学前教育资源供给，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，研究实施差异化租赁和购房优惠政策，降低生育、养育、教育成本。 她强调，要保障计划生育家庭合法权益，尊重妇女生育价值，严格落实产假、哺乳期假等制度，依法维护妇女劳动和社会权益。 河南省住房权属转移契税税率拟将由4%下调至3% 7月27日，河南省十三届人大常委会第二十六次会…