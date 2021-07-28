政经谭 厦门：加快发展保障性租赁住房住房保障保障性住房租赁商品房契税住房_手机网易网

孙春兰：研究实施差异化 租赁 和购房优惠政策 降低生养及教育成本 7月27日，全国优化生育政策电视电话会议在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。 孙春兰指出，要抓紧推进相关法律法规修订工作，清理废止社会抚养费等规定，加强政策调整衔接。加快推进妇幼保健机构标准化建设，扩大妇幼健康资源供给，提升危重孕产妇、新生儿救治能力，提高优生优育服务水平。 她表示，要完善托育服务体系，综合运用规划、土地、 住房 、财政等支持政策，发展普惠托育服务，鼓励用人单位等社会力量提供多种形式托育服务，2025年每千人口托位数达到4.5个。研究推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，扩大普惠性学前教育资源供给，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，研究实施差异化租赁和购房优惠政策，降低生育、养育、教育成本。 她强调，要保障计划生育家庭合法权益，尊重妇女生育价值，严格落实产假、哺乳期假等制度，依法维护妇女劳动和社会权益。 河南省住房权属转移 契税 税率拟将由4%下调至3% 7月27日，河南省十三届人大常委会第二十六次会议听取了关于河南省契税适用税率等事项方案（草案）的说明。…