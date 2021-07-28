英国在日本永久驻军？“跳板”变“阵地”，日本这次的处境危险了_腾讯新闻

近日，英国和日本发表了联合声明，称英国要在日本永久驻军。据路透社7月20号报道，美国国防大臣华莱士在东京与日本防卫大臣发布的联合声明中表示，“伊丽莎白女王”号航母打击群在9月抵达日本后，英国将在该地区永久部署两艘军舰。据悉，搭载了F35隐形战机的英国航母将停靠横须贺港，其余舰艇则会分散在日本的多个港口。 英国在日本驻军不受法律约束 英国这样的决定不会受到任何法律的约束。日本属于主权国家，完全可以开放自己的港口，允许英国军舰的长期停泊，只要双方政府签订了相关协议。当然，美国对此事也会欣然默许，因为美国在日本的相关港口也有驻军，英国很可能使用美国的已有港口进行驻扎，美国目前所拥有的港口也足够容纳英国此次所部属可两艘军舰。这两艘护卫舰有可能驻扎在横须贺基地，面向太平洋，也有可能驻扎在佐世保基地。 英国在配合美国 英国这样的决定也恰恰反映出，在目前的政治外交与安全上极力配合美国的心理。英国在脱欧之后急于恢复自己的大国地位，也想在欧洲之外寻觅自己的盟友。正因为此，英国才急于恢复和美国的特殊关系，只有这样英国才能重拾自己的大国地位，有别于法国、德国等一众欧洲国家。所以，目前英国才迫切需要和美国拉近…