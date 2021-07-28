最高法明确！宾馆、商场、银行等场所滥用人脸识别属侵权-新闻频道-和讯网

像极了爆发前夕的光伏！招标量已经证实了大涨的需求，这个底部板块爆发力极强，查看>> 中新 经纬 客户端7月28日电 最高人民法院28日发布《关于审理使用人脸识别技术处理个人信息 相关民事案件适用 法律 若干问题的规定》(以下简称《规定》)。其中《规定》明确，商场、银行等经营场所及公共场所违反法律法规使用人脸识别属侵权行为。 具体来看，《规定》第二条提到，信息处理者处理人脸信息有下列情形之一的，人民法院应当认定属于侵害自然人人格权益的行为： 一是在 宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所违反法律、 行政法规 的规定使用人脸识别技术进行人脸验证、辨识或者分析 ； 二是未公开处理人脸信息的规则或者未明示处理的目的、方式、范围； 三是基于个人同意处理人脸信息的，未征得自然人或者其监护人的单独同意，或者未按照法律、行政法规的规定征得自然人或者其监护人的书面同意； 四是违反信息处理者明示或者双方约定的处理人脸信息的目的、方式、范围等； 五是未采取应有的技术措施或者其他必要措施确保其收集、存储的人脸 信息安全 ，致使人脸信息泄露、篡改、丢失；