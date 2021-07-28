北京2021年7月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着2021CUBA全国赛落幕，由CUBA顶级合作伙伴战马能量型维生素饮料联合篮坛传奇马布里发起的2021“战马篮徒”训练营也圆满收官。

“战马篮徒”旨在将所有无惧挑战、热爱篮球的年轻人和篮球才俊聚集在一起，共筑一个充满挑战、乐趣和人生际遇的篮球版图。同时，作为在今年CUBA全明星赛上首次正式启动的篮球推广计划，“战马篮徒”马布里训练营，则是该计划的重要内容之一。训练营中方教练组组长，前北控青年队主教练白晗表示：“能够邀请马布里这样的顶级教练担任总导师，并聚集这么多顶级的大学生运动员，（战马品牌创造的）这样的模式为高水平运动员提供了更多发展机会的同时，也增添了更多商业化的创造性。”

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自2017年正式上市以来，战马品牌在专业竞技同时具有良好群众基础的体育营销领域着重围绕篮球开展，通过与各类篮球赛事及以篮球为主题的综艺活动如CUBA、城市传奇篮球争霸赛、安踏“要疯”、《这就是灌篮》等进行深度合作，给更多的年轻粉丝和消费者成功留下了深刻的品牌印象。

“战马篮徒”为期一周的马布里训练营里，选中的这些大男孩都是马布里的麾下士兵，除了复刻职业队的训练计划外，高质量的实战自然是必可不少的。从训练到实战，再到通过与导师马布里的交流解惑。

为了让他们意识到自己与职业球员的差距，马布里特意找来了汤杰、乔文瀚、谷玥灼、于长春等不同特点的CBA球员，从半场1V1到全场5V5，从进攻跑动到防守站位，对于这些来自CUBA的年轻人来说，只有与职业球员真正碰撞过，较量过，才会认识到自己与职业领域的差距，也才会更有针对性的提升自己的短板，补强下限，提升上限。

资深篮球媒体人杨毅评价道：“战马篮徒训练营里的一些年轻人已经通过CBA选秀步入了职业舞台，一些仍在大学学习，未来充满想象。打职业不是篮球的全部，篮球也不是生活的全部。愿你们通过这个训练营，学到的不只是技术，还有方法和品质，在你工作的任何一处，都能绽放出光芒。”

“战马篮徒”马布里训练营收官 学员篮球梦充满想象 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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