苏州2021年7月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年7月28日，开拓药业有限公司（股票代码：9939.HK，以下简称：“开拓药业”）欣然宣布，其自主研发的新型靶向雄激素受体(AR)的蛋白降解嵌合体(PROTAC)化合物GT20029中国I期临床试验已完成首批受试者入组及给药。GT20029基于PROTAC技术开发，是全球首个进入临床阶段的外用PROTAC化合物。

该项在中国开展的临床试验是一项随机、双盲、安慰剂对照研究，以评估GT20029（凝胶和酊）在健康受试者中单、多剂外用局部给药的安全性和药代动力学等特征。

2021年4月，中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)批准GT20029开展临床试验，用于雄激素性脱发和痤疮的治疗。2021年7月，GT20029获得美国食品药品监督管理局(FDA)的临床试验许可。

开拓药业创始人、董事长兼首席执行官童友之博士表示：“这项临床试验的启动对于开拓药业来说是一个重要的里程碑，我们在不断地为未满足的临床需求积极开发创新疗法。GT20029作为一款外用创新药，能够有效减少人体内的药物暴露，避免口服治疗脱发和痤疮药物的副作用。作为首家研发外用PROTAC技术的公司，我们将加速在临床阶段探索GT20029的安全性、最优剂量和用药频次，造福广大雄激素性脱发和痤疮群体。”

关于开拓药业

开拓药业成立于2009年，专注发展潜在“best-in-class”和“first-in-class”创新药物的研发及产业化，致力成为创新疗法研究、开发及商业化的领军企业。公司经过多年的发展，以雄激素受体(AR)相关疾病为核心，研发多通道产品组合，产品覆盖全球高发病率癌症及其它未满足临床需求的疾病领域，包括新冠肺炎、前列腺癌、乳腺癌、肝癌、脱发和痤疮等。开拓药业前瞻性布局了包含小分子创新药、生物创新药及联合疗法的多元化产品管线，包括6款正在开展临床研究的产品，如两款雄激素受体(AR)拮抗剂、ALK-1单抗、mTOR激酶靶向抑制剂、Hedgehog抑制剂和AR-PROTAC化合物，以及正在进行临床前研究的PD-L1/TGF-β双靶点抗体和c-Myc抑制剂等。公司在全球拥有已获得及申请中的70多项专利，多个项目被列为国家十二五、十三五“重大新药创制”专项。2020年5月22日，开拓药业正式在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，股票代码：9939.HK。欢迎访问公司网站：www.kintor.com.cn

开拓药业AR-PROTAC(GT20029)中国I期临床试验完成首批受试者给药 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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