滥用刷脸侵权！宾馆、物业、商场、银行都小心了-科技频道-和讯网

A股巨震4天跌超7%，被错杀的低估值股可逢低布局，查看>> 近来，人脸识别技术大量应用，在为社会生活带来便利的同时，个人信息保护问题也日益凸显。7月28日，最高人民法院发布《关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用 法律 若干问题的规定》（以下简称《规定》）。 《规定》明确规定，在宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所违反法律、 行政法规 的规定使用人脸识别技术进行人脸验证、辨识或者分析，应当认定属于侵害自然人人格权益的行为。此外，对于物业要求“刷脸”进小区、App违法收集个人信息、未成年人信息保护等热点话题也作出回应。 “刷脸”不得成为进小区唯一方式 当前，不少小区将“刷脸”作为进入小区的门禁。物业通常将人脸信息与业主的身份信息、居住信息绑定，一旦泄露会发生严重的后果，此举引起被采集者的担忧，但拒绝“刷脸”可能就无法进入小区，对生活带来不便，与物业沟通不畅，维权不便。 “关于部分小区使用人脸识别门禁系统的问题，我们一直在关注，前期也做了一些调研。调研中发现，群众关心小区物业安装人脸识别设备，集中在强制‘刷脸’的问题上。”最高人民法院研究室副主…