江西省上犹县：倾力打造电商+旅游“上犹样板”

上犹地处江西省赣州市西部，国土面积1544平方公里，是赣州生态休闲度假区，也是对接融入粤港澳大湾区生态康养的后花园。境内自然风光秀丽，可开发的旅游资源达160余处，出境断面水质均达到二类以上，森林覆盖率高达81.4%，随口呼吸都是氧离子，“来上犹·我氧你”成为朗朗上口的口号。 近年来，上犹县以打造全域旅游示范区为统揽，牢牢把握“电商时代”蓬勃发展契机，积极探索“电商+旅游”融合发展新路径，以电子商务打通了全域旅游细分领域的区块链条，有力地推动了全域旅游迈向高质量发展，形成了独具特色的“上犹样板”。 据不完全统计，在电商的刺激和推动下，上犹县接待游客人数从2015年135.13万增加至2020年576.21万人次，旅游综合收入从2015年8.66亿元增加至46.79亿元。 从点到面，加快硬件设施升级。推进电商硬件设施从点到面延伸，在旅游服务区新建OTO无人超市项目，弥补了全域旅游“购”这一产业链上的短板，加快上犹阳明湖景区票务系统升级改造，引导域内阳明湖景区、柏水寨景区等景区景点积极赣州智慧旅游年卡、“一部手机游赣州”开发，智慧旅游触摸双屏一体机等线下电商终端服务设备覆盖游客服务中心、旅…