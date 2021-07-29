青年旅游系列：旅游“后浪”掀翻Z世代旅游巿场

【品橙旅游】“接班”这个有着特殊年代记忆的词汇，随着老一辈的企业家逐渐进入退休年龄，依然成为热点话题。 企查查数据显示，截至2021年7月，我国旅游相关企业19.47万家，其中民营企业共有12.95万家，占比66.5%。这也就意味着，未来的十年到二十年的时间，他们一定都会面临着企业继承的问题。 就是这批“旅二代”，未来决定着中国文旅民营企业的高度与未来。这里，我们邀请了三位“旅二代”讲讲他们的故事——这些人的出生起点比别人高，但是他们需要翻越的高度也会更高。 开元森泊陈俊：有个“传奇老爸”，有压力更有动力 “开元森泊”是开元旅业集团重磅升级的“酒店+乐园”一站式休闲度假新品牌，目前已开业的有杭州森泊和莫干山森泊两个项目。短短两年时间里，开元森泊凭借树屋、恒温水乐园等特色项目和一站式度假的高分体验迅速蹿红，已成为无数亲子家庭最青睐的度假目的地。与此同时，更多森泊项目也已落地山东日照、嘉兴南北湖、浙江舟山等地，另有数十个储备项目在谈。 2020年6月底资产净值近3.07亿元，并于2020年8月实现年度净利润扭亏为盈。截止2020年，开元森泊估值11.5亿元，PE高达20倍。 开元森泊陈俊 …