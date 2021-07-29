北京拟立法推进无障碍环境建设 让残障人士畅行无阻

北京拟提升无障碍环境建设水平，从无障碍设施、无障碍信息交流与无障碍社会服务等方面发力，保障民众平等参与社会生活的权利。 28日，北京市十五届人大常委会第三十二次会议对《北京市无障碍环境建设条例(草案)》进行第二次审议。 无障碍环境建设，是指为便于残疾人、老年人等社会成员自主安全地通行道路、出入相关建筑物、搭乘公共交通工具、交流信息、获得社会服务所进行的建设活动。 草案二审稿共六章四十条，分为总则、无障碍设施建设与管理、无障碍信息交流、无障碍社会服务、法律责任、附则。 草案二审稿提出，政府以及有关部门应坚持社会成员平等、参与、共享的文明理念，在全社会营造理解、尊重、关心和帮助残疾人、老年人等社会成员的良好氛围。 北京市人大城市建设环境保护委员会主任委员郝志兰表示，居家环境无障碍改造工程在北京市实行多年，已出台多项配套文件，实践经验较为丰富，草案二审稿明确，残疾人、老年人家庭申请进行生活设施无障碍改造的，各区政府可按照规定予以补贴。 在无障碍设施建设与管理方面，北京市将逐步建立无障碍公交导乘系统，方便听力、视力残障人士出行和换乘公交。城市轨道交通的车站应当设置无障碍检票通道、厕所及电梯，出…