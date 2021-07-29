– 该奖项旨在表彰LTI在工业4.0解决方案领域的深刻造诣

印度孟买2021年7月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球技术咨询和数字解决方案公司Larsen & Toubro Infotech（孟买证券交易所代码：540005）荣获PTC（纳斯达克股票代码：PTC）制造运营转型类别全球合伙人网络奖。LTI还入围了另外两个类别奖项的最终名单，分别是“大规模数字转型领域最大影响”和“开拓者/创新项目”奖。

这些奖项旨在表彰杰出全球合伙人在帮助PTC客户实现数字转型目标方面的卓越贡献。LTI利用自己的经验和成功为市场上的其他数字转型提供指导，为众多企业提供服务。 LTI在架构、产品选择、解决方案设计和部署方面的专业知识，帮助奠定实现大规模转型所需的基本要素。

LTI首席执行官兼董事总经理Sanjay Jalona表示：“在LTI，我们正在投资设计和部署工业4.0解决方案的综合方法，以弥合物理和数字世界之间的差距。我们很荣幸获得PTC的这一奖项认可，这进一步加强了我们在工业4.0领域共同创造转型的决心。”

PTC的GTM战略高级副总裁兼全球战略联盟负责人Cherie Gartner表示：“我很荣幸地祝贺LTI获得PTC制造运营转型类别的全球合伙人网络奖。 LTI已经提供了三个与PTC产品路线图一致的关键IoT用例，能够在整个企业快速扩展价值，并为转型创造坚实的基础。我们相信，LTI将继续为客户提供真正的转型价值。我在此代表PTC表示衷心的感谢和祝贺。”

PTC合作伙伴网络使技术提供商、解决方案提供商和系统集成商能够利用领先的技术进行创新，与全球合伙人和客户合作，并利用IoT市场机会。LTI的表彰属于定性奖类别，由独立的行业分析公司ARC Advisory Group评审。更多奖励计划信息请访问此处。

LTI和PTC在班加罗尔孵化了一个卓越中心，充当孵化器实验室，旨在为共同的客户提供突破性的创新。

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LTI凭制造运营转型获PTC全球合伙人网络奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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