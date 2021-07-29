北京和睦家医院：外籍医生坚守岗位 疫情之下医疗无国界

北京2021年7月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，在意大利大使官邸举办的一场授勋仪式上，北京和睦家医院的郭坦坦医生因在新冠疫情之际所展现出的人道主义精神和实施的慈善义举，被授予意大利共和国荣誉勋章-意大利之星骑士勋章。

疫情期间，有不少像郭医生这样的外籍医生与中国医生们一起坚守岗位，共同抗击疫情。他们的参与和示范作用，有力保障了外籍社区的稳定和跨国企业复工复产顺利进行。面对全球疫情，在医疗领域，人们的互助与交流没有国界。

利用专业和语言优势 在京医生网络做科普

郭坦坦医生的授勋词中提道：“2016年出于强烈的驱动力和责任感，郭坦坦医生受命成为意大利驻华使馆指定医生，一直以来，他持续为意大利公民提供令人赞称的医疗服务，即使在诸如新冠疫情流行等的紧急情况下，他也未停歇，凭借自身的奉献精神和专业能力，郭坦坦大夫已成为在京意大利公民心中的表率性人物，在此特授予郭坦坦大夫骑士勋章。”

作为一名在京执业的意大利籍华裔全科医生，郭坦坦自2020年2月至今始终坚守在北京和睦家医院的发热门诊。发热门诊接诊国内外患者，除了按照新冠防控医疗规范诊疗外，更多的工作量是解释和沟通。“在疫情非常紧急的时期，医疗机构收到的指示是只要发烧，就需要按照国家政策进行包括CT在内的筛查。国内患者因为宣传到位，比较容易理解。但一些外籍人士因为语言限制，理解难以到位。”郭坦坦介绍，有些患者难以沟通，会向大使馆打电话，医务人员就需要与使馆人员交流沟通，敦促其公民配合诊疗。“非常之时，行非常之事，尽管难度非比寻常。”

去年疫情暴发初期，郭坦坦在发热门诊一线连续出诊14天之后，进入了14天的隔离期。隔离期间，这位互联网上拥有80万粉丝的“大V”医生，利用自己的专业优势，通过社交平台账号向公众进行防疫科普，详细介绍佩戴口罩、洗手等正确防护措施，安抚大众情绪。同时，利用自己的语言优势，将每个视频录制成中文、英文、意大利文等多个语言版本。这些科普知识迅速传播至意大利、西班牙以及南美地区，受到了包括意大利大使馆以及诸多外籍人士社会群体的关注。

2020年3月19日，一名与郭坦坦关系非常要好的意大利医生过世，而他从确诊到离世仅有两天时间，这让郭坦坦的内心受到了极大的震撼。他开始积极向意大利的医生同行及当地的卫生部门通过电话和网络沟通，讲述自己所了解的情况，传授国内抗疫的经验。“告诉他们Ｘ光在早期诊断新冠肺炎上有一定难度，CT则可以早期帮助诊断，血液化验也会有特殊的表现。还会跟他们介绍已掌握的、可能会出现的症状，比如上呼吸道症状，需要进发热门诊而不是普通进急诊。这样才能将人群区分开，建立安全保障。”

因为时差，郭坦坦需要等到当地医生下班才能启动“沟通会”，也就是他要从国内凌晨两三点钟开始一直持续到早晨五点不能休息，作息完全被打乱。结束隔离后，他通过服用药物才将作息调整过来，以便可以继续应对发热门诊的工作。

“这个荣誉不是给我一个人的荣誉，是属于全体抗疫人员的。”被意大利大使馆授勋后，郭坦坦表示。未来，除了坚守岗位，他会持续不断通过网络做疫情科普，希望能作为一个窗口，将国内的健康理念和举措对外宣传，使得疫情尽快得到控制。

助力构筑新冠防疫屏障 为近2万名外籍人士接种疫苗

北京和睦家医院医疗总监孙芾医生介绍，借助非典期间的经验，新冠疫情发生后，医院关注与外籍人士社区的沟通，在各种场合与平台，用不同语言及时发布防控相关信息。与此同时，积极参与抗疫各项工作。2020年2月份建立了发热门诊，随后又设立了新冠核酸筛查实验室，最快可4小时内出检测结果。截至目前，已完成20余万人次的检测，其中近三分之一为外籍人员。为满足去境外学习或工作的需求，检测报告均为中英文双语、符合国际标准。近期为前往日本参加奥运会的工作人员进行集体核酸筛查。

疫情期间，为响应政府号召，北京和睦家医院全院约400名医护人员参与了疫苗接种的工作，共义务接种新冠疫苗10万人次。国内疫苗接种方案启动后，不少在京外籍人士也迫切期望尽早接种。为了安抚情绪，院方启动预案，开通报名登记渠道，先期掌握大家的需求。今年4月，北京市全面启动了在京外籍人士新冠疫苗接种工作。北京和睦家医院（主院）、建国门诊所、广渠门诊所，被指定为朝阳区外籍人群新冠疫苗定点接种机构，截止目前累计为近两万名外籍人士和港澳台同胞接种，包括各国使馆人员、在京工作的外籍人士和家属，以及留学生等。

为推进外籍人士疫苗接种工作的开展，院方开展线上多媒体及线下的宣教；根据每天预约情况，安排不同语言的外籍医生参与门诊，争取每一位来接种的人士能够充分了解接种疫苗的益处，注意事项，包括可能发生的问题以及发生问题如何与医院取得联系等。通过各项措施确保了接种工作有条不紊地进行。

面对全球疫情 医务人员合作交流无国界

北京和睦家医院院长盘仲莹表示，“面对全球疫情时，医务人员之间的合作和交流没有国界。”盘仲莹说，疫情初期，一些国家派出专机接外籍人士回国，但和睦家的外籍医生都没有离开，他们选择继续留在自己的岗位，共同抗击疫情。除了诊疗工作，他们用个人时间大量做网络科普，搏击谣言，向国际社会传递真实情况和科学信息。

北京和睦家医院：外籍医生坚守岗位 疫情之下医疗无国界 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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