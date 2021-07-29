推进粤产新冠疫苗在阿紧急使用及生产

深圳2021年7月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月28日，深圳康泰生物制品股份有限公司（股票代码：300601.SZ）与阿根廷生物制药公司Sinergium Biotech S.A.签署新型冠状病毒灭活疫苗产品紧急使用许可申请服务协议。双方拟就康泰生物新冠灭活疫苗在阿根廷当地紧急使用许可申请服务，及未来签订许可分销协议，并在当地进行配方、灌装和包装等事项协商达成一致。

康泰生物是中国生物制药龙头企业，成立30年来，积累了丰富的疫苗研发经验，同时具备中国领先的疫苗产业化规模。2021年5月，公司自主研发的新冠灭活疫苗获批中国紧急使用，截至目前已在广东、江苏、河南、贵州、四川等省份开展大规模接种，根据广东省疾病预防控制中心统计，该疫苗显示出优异的安全性。另据I/II期临床研究数据显示，该疫苗II期临床试验中0-28天免疫程序疫苗组的活病毒中和抗体几何平均滴度为康复者血清中和抗体的2.65倍，预期保护率达到90%以上。

Sinergium Biotech是阿根廷最大的疫苗生产商之一，专门从事疫苗及高复杂性生物制品的研发、生产及销售；在所有拉丁美洲国家设有办事处和营销分支机构，具备成熟的疫苗分装线。

对于此次合作，康泰生物有关负责人表示：“康泰生物新冠灭活疫苗的国际多中心III期临床试验正在全球多个国家顺利推进。此次与Sinergium Biotech进行合作，高效整合中阿两国企业在疫苗研发、生产、渠道等多方面资源，积极推进本土化生产及供应，有望进一步提升中国疫苗作为公共产品，在全球尤其是发展中国家的可及性和可担负性。”

康泰生物与阿根廷知名疫苗生产商签署服务协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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